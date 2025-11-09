Islamabad insistira na rješavanju razlika s Kabulom uprkos neuspjehu pregovora u Istanbulu

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), pakistansko ministarstvo vanjskih poslova objavilo je da je zemlja spremna nastaviti razgovore s Kabulom, pod uvjetom da se riješe sigurnosna pitanja koja su, prema ministarstvu, uzrokovala neuspjeh posljednje runde pregovora između dvije zemlje o postizanju trajnog prekida vatre.

Strane su se sastale u Istanbulu prošlog četvrtka kako bi učvrstile prekid vatre koji je dogovoren 19. oktobra u Kataru. Prekid vatre uslijedio je nakon sukoba između dvije susjedne zemlje za koje izvori tvrde da su najkrvaviji od povratka talibana na vlast u Kabulu ljeta 2021. godine.

Međutim, pakistansko Ministarstvo vanjskih poslova naglasilo je da su razgovori završeni u petak.

„Pakistan ostaje posvećen rješavanju bilateralnih sporova putem dijaloga, ali prioritet se mora dati rješavanju ključne zabrinutosti Pakistana, a to je terorizam koji dolazi iz Afganistana“, navodi se u saopštenju ministarstva.

U saopštenju se dodaje da je Pakistan zatražio od talibanske vlade da preda dotične teroriste, ali su talibani više puta odbili to učiniti, tvrdeći da nemaju kontrolu nad tim grupama.

Islamabad je naglasio da svako ko pruža sklonište, podržava ili finansira teroriste nije prijatelj Pakistana i da oružane snage zemlje ostaju spremne da djeluju.

Tenzije se nastavljaju

Pakistansko Ministarstvo vanjskih poslova objasnilo je da je, umjesto da odgovori na prvobitni zahtjev Pakistana da se spriječi korištenje afganistanskog tla za napad na Pakistan, talibanska vlada pokušala izbjeći bilo kakvu opipljivu i provjerljivu akciju.

Ministarstvo je dodalo da je sve što talibanska vlada traži bilo privremeno produženje primirja.

Glasnogovornik talibana Zabihullah Mujahid jučer je izjavio da je pakistanska strana tokom razgovora pokušala prebaciti punu odgovornost za svoju sigurnost na afganistansku vladu, dok nije bila spremna prihvatiti odgovornost za sigurnost Afganistana ili vlastitu sigurnost. Za neuspjeh razgovora okrivio je pakistansku stranu.

Kao odgovor na porast napada na svoje snage, pakistanska vlada zatražila je od talibanske vlade da osigura da ne podržava naoružane grupe, posebno pakistanske talibane, grupu za koju Kabul negira da je domaćin.

Talibanska vlada, zauzvrat, insistira na poštovanju suvereniteta Afganistana nad cijelom njegovom teritorijom i optužuje Islamabad da podržava naoružane grupe protiv zemlje.

Islamabad je također optužio talibansku vladu da učestvuje u ovim akcijama uz podršku historijskog neprijatelja Pakistana, Indije, nakon približavanja Kabula i New Delhija.