Izrael izveo nove zračne napade i rušenja u Gazi uprkos primirju

Izraelska vojska je u subotu ujutro izvela zračne napade na Kan Junis i Rafu na jugu Pojasa Gaze i grad Gaza, dok su buldožeri vršili nova rušenja stambenih zgrada.

Napadi su se dogodili uprkos međunarodnim pozivima da se održi prekid vatre i dozvoli dolazak humanitarne pomoći u Gazu.

Uništili su ključnu infrastrukturu i raselili porodice koje su se vratile svojim domovima nakon prethodnih evakuacija.

Prema procjenama UN-a, 92 posto svih stambenih zgrada u Gazi oštećeno je ili uništeno u izraelskom ratu na ratom razorenoj teritoriji.

Prema Ministarstvu zdravstva Gaze, više od 240 Palestinaca je ubijeno od 10. oktobra uprkos formalnom prekidu vatre.

Stručnjaci upozoravaju da primirje koje su posredovale SAD nije donijelo nikakve promjene u situaciji za Palestince, jer se svakodnevno bombardovanje okupacionog režima i ograničen pristup pomoći nastavljaju.

Ujedinjene nacije su u petak saopštile da su vlasti režima odbile 107 zahtjeva za ulazak ključne pomoći od primirja 10. oktobra.

Palestinci se suočavaju s ozbiljnom nestašicom hrane, čiste vode i lijekova. Kako se zima približava, porodice se bore da prežive bez skloništa ili odgovarajuće ishrane, a izvještaji o gladi se ponovo pojavljuju.

Ne uspijevajući ostvariti nijedan od svojih ciljeva, genocidni izraelski rat u Gazi ubio je 68.877 Palestinaca, uglavnom žena i djece, a 170.679 drugih je ranjeno od 7. oktobra 2023.god.