Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), britanska vlada je u petak objavila da je ukinula sankcije nametnute Ahmedu al-Sharaai, poznatom kao Abu Muhammad Jolani, šefu samoproglašene sirijske vlade, i Anasu Khattabu, njenom ministru unutrašnjih poslova. Ova odluka donesena je nakon rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a kojom je, na prijedlog Sjedinjenih Država, odobreno ukidanje sankcija na osnovu prekida veza između Hayat Tahrir al-Shama i Al-Qaide.

Pozadina sankcija Jolaniju

Al-Shara, ranije poznat kao Jolani, proglasio se šefom sirijske prelazne vlade prošlog januara, nakon što je Hayat Tahrir al-Sham zauzeo velike sirijske gradove i nakon odlaska Bashara al-Assada u Rusiju. Bio je na listi sankcija UN-a i Velike Britanije od 2014. godine, što je uključivalo zabranu putovanja, zamrzavanje imovine i embargo na oružje.

Promjena stava o Tahrir al-Shamu i plan sastanka s američkim predsjednikom

Ahmed al-Shara trebao bi se sastati s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom 10. novembra. Trump je prethodno govorio o Jolanijevom "napretku na putu ka miru". Ova posjeta je druga posjeta Al-Share SAD-u; prva je bila u septembru i u okviru sastanka UN-a.

Hayat Tahrir al-Sham (ranije Al-Nusra), koju je Jolani predvodio, uklonjena je s washingtonske liste terorističkih grupa u julu. Vijeće sigurnosti je također odlučilo ukinuti sankcije, navodeći kao razlog prekid veza grupe s Al-Kaidom.