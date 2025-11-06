Tragedija u Gazi je test vjere i savjesti islamskog ummeta

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (AS) - ABNA - u Pakistanu je održana godišnja konferencija "Jedinstvo ummeta" pod nazivom "Test ummeta na terenu Gaze". Skupom je predsjedavao Hojjatul Islam wal-Muslimeen Syed Jawad Naqvi, vođa Pokreta buđenja nacije Mustafa (PBUH). Ceremoniji su prisustvovali lideri vjerskih i političkih stranaka, istaknuti naučnici, univerzitetski profesori, advokati, novinari i razni segmenti naroda.

Govoreći o tragediji u Gazi, Naqvi je rekao: Tragedija u Gazi je test za vjeru i savjest cijelog islamskog ummeta i čovječanstva. U ovom testu, međunarodne institucije, organizacije za ljudska prava i većina muslimanskih vladara su podbacili.

Naglasio je: Sa više od dvije milijarde muslimana u svijetu, ummet nije bio u stanju da igra ulogu koju Kur'an i šerijat očekuju od njega, i to je znak kolektivnog neuspjeha islamskog ummeta.

Ovaj istaknuti pakistanski naučnik smatrao je žrtve djece, žena i naroda Gaze sjajnim primjerom vjere i upornosti i dodao: Muslimanske obrazovne i intelektualne institucije su se distancirale od Kur'ana i to odstupanje je glavni korijen slabosti ummeta. Da je Kur'an bio pravi program pojedinca, društva i vlade, ummet danas ne bi patio od poniženja i podjela.

Naqvi je smatrao Hamas, Hezbollah, jemenske mudžahedine i iranske liderske pokrete pravim uzorima otpora i vjerskog žara, te je kritizirao politiku Sjedinjenih Država i Izraela, rekavši: "Vladari koji trguju vlastitim narodom i potlačenim Palestincima za globalne interese pali su na testu nacije na najgori način."

Zaključio je rekavši: "Pakistanska nacija je nacija žara i časti kojoj je potrebno samo pravedno vodstvo i kur'anski program. Ako se narod i vjerski vođe Pakistana probude i zavape u znak podrške potlačenima, mogu promijeniti tok historije."