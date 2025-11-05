Podaci pokazuju da su izraelski vojni izdaci porasli na 76,3 milijarde dolara u dvije godine genocida u Gazi

Izraelski javni emiter KAN, pozivajući se na podatke ministarstva finansija, izvijestio je da je rat do danas prouzrokovao troškove u iznosu od 250 milijardi šekela (76,3 milijarde dolara).

Visoki zvaničnici ministarstva izvijestili su da je izraelska vojska nepravilno koristila dane rezervne službe, što je rezultiralo lošim upravljanjem sredstvima i uzrokovalo gubitak milijardi šekela u isplatama rezervistima tokom njihovog perioda službe.

Izraelski ministar finansija Bezalel Smotrich izjavio je tokom konferencije za novinare u utorak da je povećanje vojnog budžeta ključno za podsticanje ekonomskog rasta režima u narednim godinama. Nije pružio nikakve dodatne detalje o tom pitanju.

Tačna raspodjela troškova ostaje neprecizirana, ali se smatra da ukupni iznos vjerovatno obuhvata troškove vezane za izraelske vojne ofanzive u Gazi i Libanu, kao i 12-dnevni napad na Iran prošlog juna.

U srijedu su izraelske snage izvele teške racije, artiljerijska bombardiranja i operacije rušenja istočno od Khan Younisa na jugu Gaze.

Lokalni mediji su izvijestili da je izraelska vojska također ciljala područja istočno od Khan Younisa iz zraka i da je tokom noći napala lokacije u blizini izbjegličkog kampa Bureij.

Intenzivna izraelska artiljerijska vatra također je prijavljena u južnoj Gazi, a uništavanje farmi i kuća nastavilo se u istočnom dijelu grada Gaze.

Dana 10. oktobra, primirje, uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država, Egipta, Katara i Turske, stupilo je na snagu u Pojasu Gaze između Izraela i pokreta otpora Hamas, između Izraela i pokreta otpora Hamas. Četiri zemlje potpisale su dokument kojim se formalizira sporazum tokom međunarodnog samita koji je Egipat organizovao u ljetovalištu Sharm el-Sheikh na Crvenom moru.

Očekivalo se da će primirje utrti put prilivu humanitarne pomoći u gusto naseljenu regiju, gdje je u augustu proglašena glad, a gotovo svih 2,3 miliona stanovnika Gaze raseljeno je izraelskim zračnim napadima.

Uprkos primirju, situacija ostaje kritična jer izraelske vlasti i dalje krše uvjete sporazuma o prekidu vatre.

Ujedinjene nacije procjenjuju da je 81 posto infrastrukture Gaze uništeno ili značajno oštećeno.