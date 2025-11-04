Zohran Mamdani: Njujorčani su protiv odražavanja Trumpovih planova u gradskoj vijećnici

Prema novinskoj agenciji Ahl al-Bayt (ABNA), Zohran Mamdani, demokratski kandidat za izbore za gradonačelnika New Yorka, objavio je da američki predsjednik Donald Trump i poznati milijarder Elon Musk podržavaju Andrewa Cuoma jer vjeruju da će on biti njihova marioneta u gradskoj upravi.

Vodeći kandidat u anketama dodao je u intervjuu za CNN: "Građani New Yorka ne žele vidjeti nikoga u gradskoj vijećnici ko odražava Trumpove planove."

Trump je prethodno prijetio na svom profilu na društvenim mrežama, Truth Social, da će smanjiti savezni budžet New Yorka na "najnužniji minimum" ako Mamdani pobijedi.

Kao odgovor na prijetnju, Mamdani je rekao: "Za razliku od Trumpa, mi smo identificirali pravu krizu s kojom se suočava radnička klasa New Yorka, a to su visoki troškovi života i imamo plan da je riješimo. To je kontradikcija koju on ne može tolerirati."

Također se osvrnuo na cijenu renoviranja plesne dvorane Bijele kuće od 300 miliona dolara, rekavši: "Ovo je novac koji bi mogao osigurati pomoć u hrani za 100.000 Njujorčana, ali umjesto toga, Trump pokušava otežati ljudima širom zemlje kupovinu hrane."

Mamdani je insistirao da New York zaslužuje finansiranje koje je Trump prijetio smanjiti, dodajući: "Trump nema pravo odlučivati ​​koliko će finansiranja dobiti bilo koji grad ili država. Ovo je novac za koji ćemo se boriti."

Na pitanje o podršci Elona Muska Cuomu, Mamdani je rekao: "Trump i Musk su izabrali Cuoma jer znaju da će on biti marioneta koju žele u New Yorku."