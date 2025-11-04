Vijeće ši'itskih učenjaka Afganistana pozvalo je na brzu rekonstrukciju harema Mazar-e-Sharifa

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), Vijeće ši'itskih učenjaka Afganistana pozvalo je talibansku vladu da odmah preduzme mjere za rekonstrukciju harema koje se pripisuje Imamu Aliju, a.s, poznatog kao "Rodza Sakhi" u gradu Mazar-e-Sharifu.

U zemljotresu koji je pogodio pokrajinu Balkh u ponedjeljak u ponoć, arhitektura je oštećena, a dijelovi su se urušili.

Nakon ovog prirodnog događaja, afganistansko Vijeće ši'itske uleme izdalo je saopštenje u kojem poziva talibansku vladu i one koji je žele da obrate pažnju na obnovu vjerskih i historijskih mjesta.

U saopštenju se navodi: „Sa velikim žaljenjem i tugom, kao rezultat relativno jakog zemljotresa koji se dogodio sinoć u nekim sjevernim pokrajinama zemlje, veliki broj naših muslimanskih sunarodnika je poginuo ili povrijeđeno, a relativno velika šteta je nanesena ljudima (pa čak i historijskim i vjerskim mjestima).

Saopštenje se nastavlja: Vijeće, izražavajući duboko žaljenje, izražava saučešće ožalošćenim porodicama i moli se za žrtve incidenta za oprost i božansku milost, a povrijeđeni da se brzo i potpuno oporave od suda Svemogućeg Boga.“

Ova velika ši'itska institucija dodala je: Koristeći priliku, traži od nadležnih institucija Islamskog Emirata, uvaženih dobročinitelja i humanitarnih organizacija da što prije pomognu žrtvama. Posebno s obzirom na nadolazeće hladno vrijeme, da preduzmu hitne mjere kako bi se obezbijedio smještaj za beskućnike i da se obrati pažnja na popravku vjerskih i historijskih mjesta (posebno harema).

Vrijedi napomenuti da je nakon objavljivanja slika uništenja i oštećenja dijela historijskog i kulturnog spomenika Svetišta Sakhi, Kamal Nabizada, biznismen iz pokrajine Balkh i vlasnik TV kanala Arezo, najavio da će preuzeti odgovornost za njegovu obnovu.

Razni izvori su rekli da je tehnički tim ovog istaknutog afganistanskog biznismena pregledao i započeo radove na popravci i obnovi Svetišta Sakhi.