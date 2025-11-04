Nigerijski analitičar: Trumpov govor je isti stari američki scenario za uništenje nacija

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), nakon nedavnih događaja i neprijateljskih izjava američkog predsjednika Donalda Trumpa u vezi s mogućnošću vojnog napada na Nigeriju, politički analitičar i pisac Abu Bilal Abdul Razaq, naglašavajući opasne posljedice jednostranih stranih narativa, upozorio je da pokušaji prikazivanja Nigerije kao zemlje u kojoj se "događa genocid nad kršćanima" nisu samo netačni, već bi mogli dovesti i do rasplamsavanja vjerskih razlika u zemlji.

U svojoj bilješci je napisao: "Ovo je isti stari američki scenarij; sloboda i intervencija, što u praksi vodi do uništenja nacija." Oslanjajući se na historiju američkih intervencija u Iraku, Libiji, Afganistanu i Somaliji, naveo je da su svaki put ove akcije poduzimane s opravdanjem slobode ili humanitarne pomoći, ali su na kraju samo uzrokovale društveni kolaps, ubijanje i dugoročnu nestabilnost.

Prema Abu Bilalu Abdulrazaqu, činjenice na terenu u Nigeriji pokazuju da su nasilje naoružanih grupa i lokalni sporovi ubili veliki broj muslimana, te da su mnoge muslimanske zajednice na sjeveroistoku zemlje praktično uništene, džamije uništene, a islamski učenjaci ubijeni, ali nijedna zapadna sila nije proglasila ove događaje genocidom nad muslimanima.

Nastavio je: „Pokušaj da se složena sigurnosna kriza u Nigeriji predstavi kao jednostrani genocid nije ništa više od iskrivljavanja stvarnosti i medijske manipulacije i može okrenuti građane jedne protiv drugih.“ Autor je naglasio da je ovaj pristup opasan u vrijeme kada Nigeriji više nego ikad treba solidarnost i razumijevanje.

Abdulrazaq, upoređujući situaciju u Nigeriji i Gazi, primijetio je da je u Gazi ubijeno više od 68.000 ljudi, a više od 170.000 povrijeđeno, ali nijedan zapadni zvaničnik nije proglasio regiju „zemljom od posebne zabrinutosti“ niti je iznio prijetnju njenim zločincima. Razlog je jasan: žrtve su uglavnom muslimani, a to je dvojni nacionalni i nepravedan pristup Sjedinjenih Država.

Autor je zaključio naglašavajući: Nigerija je nezavisna zemlja i nijedna strana sila, bez obzira koliko moćna ili poznata, nema pravo provoditi vojne operacije unutar njenih granica bez dozvole vlade te zemlje. Prava opasnost ne leži samo u Trumpovim riječima, već i u našoj spremnosti da povjerujemo jednostranim i neosnovanim narativima.