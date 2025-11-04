  1. Home
Nigerijski analitičar: Trumpov govor je isti stari američki scenario za uništenje nacija

4 novembar 2025 - 11:38
Nigerijski analitičar: Trumpov govor je isti stari američki scenario za uništenje nacija

ABNA24: Abu Bilal Abdulrazaq, politički analitičar, u bilješci je naveo da je Trumpov pokušaj podsticanja genocida nad kršćanima u Nigeriji zapravo iskrivljavanje istine i ponavljanje starog scenarija američke intervencije u drugim zemljama, upozoravajući da bi ovaj pristup mogao dovesti do eskalacije unutrašnjih napetosti i prijetnje strane intervencije. Upoređujući situaciju u Nigeriji i Gazi, autor je napomenuo da je u Gazi ubijeno više od 68.000 ljudi, a povrijeđeno više od 170.000, ali nijedan zapadni zvaničnik nije proglasio regiju "zemljom od posebne zabrinutosti" niti uputio bilo kakve prijetnje njenim kriminalcima.

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), nakon nedavnih događaja i neprijateljskih izjava američkog predsjednika Donalda Trumpa u vezi s mogućnošću vojnog napada na Nigeriju, politički analitičar i pisac Abu Bilal Abdul Razaq, naglašavajući opasne posljedice jednostranih stranih narativa, upozorio je da pokušaji prikazivanja Nigerije kao zemlje u kojoj se "događa genocid nad kršćanima" nisu samo netačni, već bi mogli dovesti i do rasplamsavanja vjerskih razlika u zemlji.

U svojoj bilješci je napisao: "Ovo je isti stari američki scenarij; sloboda i intervencija, što u praksi vodi do uništenja nacija." Oslanjajući se na historiju američkih intervencija u Iraku, Libiji, Afganistanu i Somaliji, naveo je da su svaki put ove akcije poduzimane s opravdanjem slobode ili humanitarne pomoći, ali su na kraju samo uzrokovale društveni kolaps, ubijanje i dugoročnu nestabilnost.

Prema Abu Bilalu Abdulrazaqu, činjenice na terenu u Nigeriji pokazuju da su nasilje naoružanih grupa i lokalni sporovi ubili veliki broj muslimana, te da su mnoge muslimanske zajednice na sjeveroistoku zemlje praktično uništene, džamije uništene, a islamski učenjaci ubijeni, ali nijedna zapadna sila nije proglasila ove događaje genocidom nad muslimanima.

Nastavio je: „Pokušaj da se složena sigurnosna kriza u Nigeriji predstavi kao jednostrani genocid nije ništa više od iskrivljavanja stvarnosti i medijske manipulacije i može okrenuti građane jedne protiv drugih.“ Autor je naglasio da je ovaj pristup opasan u vrijeme kada Nigeriji više nego ikad treba solidarnost i razumijevanje.

Abdulrazaq, upoređujući situaciju u Nigeriji i Gazi, primijetio je da je u Gazi ubijeno više od 68.000 ljudi, a više od 170.000 povrijeđeno, ali nijedan zapadni zvaničnik nije proglasio regiju „zemljom od posebne zabrinutosti“ niti je iznio prijetnju njenim zločincima. Razlog je jasan: žrtve su uglavnom muslimani, a to je dvojni nacionalni i nepravedan pristup Sjedinjenih Država.

Autor je zaključio naglašavajući: Nigerija je nezavisna zemlja i nijedna strana sila, bez obzira koliko moćna ili poznata, nema pravo provoditi vojne operacije unutar njenih granica bez dozvole vlade te zemlje. Prava opasnost ne leži samo u Trumpovim riječima, već i u našoj spremnosti da povjerujemo jednostranim i neosnovanim narativima.

