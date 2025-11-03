Teheran tvrdi da je u toku 'pravi regionalni rat' s Izraelom, odbacuje razgovore sa SAD-om

Govoreći na sedmičnoj konferenciji za novinare u Teheranu u ponedjeljak, Esmail Baghaei izjavio je da među zemljama regije nema sumnje da glavna prijetnja dolazi od cionističkog režima.

Otišao je dalje, rekavši da "korištenje riječi 'prijetnja' nije sasvim tačno, jer smo u pravom regionalnom ratu s cionističkim režimom."

Objasnio je da prijetnja podrazumijeva potencijalnu buduću akciju, dok se više od dvije godine u Palestini odvija "nemilosrdni masakr" ljudi, napadi na nekoliko zemalja regije i stalna okupacija.

Napomenuo je da je formiran jasan regionalni konsenzus o dvije tačke: da je izraelski režim primarna prijetnja i da su zemljama u regionu potrebni međusobno razumijevanje i dogovor kako bi osigurale svoju sigurnost.

Glasnogovornik se osvrnuo na nedavno postignuti prekid vatre u Gazi, uz posredovanje SAD-a, navodeći da, iako se sada koristi termin "kršenje prekida vatre", stvarnost je "nastavak genocida i kolektivnog uništenja Palestinaca u Gazi i na Zapadnoj obali".

Istakao je da je od početka pregovora o prekidu vatre ubijeno preko 200 Palestinaca, a više od 600 povrijeđeno, što odgovornost stavlja na garante primirja.

Baghaei je također istakao neviđeni broj ubijenih novinara - otprilike 270 - tokom napada u Gazi, navodeći da sama ta činjenica ukazuje da ono što se dešava nije rat, već "genocid u punom obimu".

Upozorio je da je kontinuirana neaktivnost Vijeća sigurnosti UN-a i glavnih pristalica režima ohrabrila Izrael, što je dovelo do kontinuiranog osjećaja nekažnjivosti u njegovim stalnim, flagrantnim kršenjima ljudskih prava.

'Nema službene poruke od SAD-a'

Odgovarajući na pitanja o pregovorima sa SAD-om, Baghaei je pojasnio da nije primljena službena poruka od američke strane putem Omana.

Izjavio je da, iako posrednici nastavljaju napore za razmjenu poruka, to "nikako ne znači početak pregovaračkog procesa između Irana i SAD-a".

"Iran je napadnut dok je bio uključen u diplomatske pregovore. Iranski narod to nikada ne smije zaboraviti", primijetio je, misleći na američko-izraelsku agresiju u junu u kojoj su poginuli mnogi visokorangirani vojni zapovjednici, nuklearni znanstvenici i civili.

Izjavio je da su SAD dokazale da se ne pridržavaju zahtjeva razumnog pregovaranja i da se razgovori mogu razmatrati samo kada su strane u stanju prihvatiti međusobne interese.

Iranski diplomata oštro je kritikovao SAD i zapadne sile zbog njihovog "žalosnog" i "licemjernog" stava o nuklearnim pitanjima, kritizirajući ih zbog kršenja vlastitih obaveza iz Sporazuma o neširenju nuklearnog oružja (NPT) dok istovremeno vrše pritisak na iranski miroljubivi program.

Pozvao se na izjavu američkog predsjednika Donalda Trumpa o posjedovanju dovoljno oružja da se "uništi svijet 150 puta", dovodeći u pitanje kako takva sposobnost može biti izvor ponosa.

U vezi s neprijateljstvom SAD-a prema Iranu, Baghaei se osvrnuo na nedavni regionalni sastanak na kojem je direktorica američke Nacionalne obavještajne službe, Tulsi Gabbard, priznala da Washington decenijama provodi politiku intervencije u unutrašnje poslove drugih zemalja, što je "u konačnici pojačalo neprijateljstvo, podjele i terorizam širom svijeta".