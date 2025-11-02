Lancetovo istraživanje pokazuje da je izraelski genocid koštao preko 3 miliona godina života u Gazi

Medicinski časopis Lancet objavio je nalaze istraživanja, izračunavši da je svaki od 60.199 Palestinaca ubijenih između 7. oktobra 2023. i 31. jula 2025. rezultirao prosječnim gubitkom od 51 godine života.

Autori, Sammy Zahran sa Državnog univerziteta Colorado i Ghassan Abu-Sittah sa Američkog univerziteta u Bejrutu, rekli su da je velika većina izgubljenih životnih godina među civilima, „čak i prema labavijoj definiciji navodnog borca ​​koja uključuje sve muškarce i dječake moguće dobi za regrutaciju (15-44 godine).“

Više od milion životnih godina izgubljeno je među djecom mlađom od 15 godina, pokazala je studija.

Istraživači su rekli da proračun uzima u obzir samo direktne smrti od izraelskih napada, isključujući one koji su ubijeni uništenom infrastrukturom, glađu, dehidracijom, bolestima i kolapsom zdravstvenog sistema Gaze.

Prethodna studija Lancet-a ranije ove godine otkrila je da je broj poginulih u Gazi bio znatno potcijenjen, procjenjujući da je stvarni broj smrtnih slučajeva najmanje 40 posto veći od službeno zabilježenog zbog sistematskog uništavanja zdravstvene infrastrukture i kapaciteta za vođenje evidencije od strane Izraela.

Ministarstvo zdravstva Gaze izvijestilo je u subotu da je u Gazi u posljednje dvije godine ubijeno najmanje 68.527 Palestinaca, a hiljade se smatraju nestalima pod ruševinama ili leže u područjima do kojih spasilačke ekipe ne mogu doći usred široko rasprostranjenog razaranja i kontinuirane opasnosti.

Više od dvije trećine ukupnog broja poginulih bile su žene i djeca, prema lokalnim vlastima, koje kažu da su često ubijani sa svojim porodicama u izraelskim zračnim napadima.