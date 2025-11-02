Predsjednik Pezeshkian: Iranska nuklearna industrija usmjerena na javno blagostanje, a ne na nuklearno oružje

Ove komentare dao je u nedjelju tokom sastanka s višim rukovodiocima Organizacije za atomsku energiju Irana (AEOI) nakon posjete izložbi na kojoj su predstavljena najnovija nuklearna dostignuća u oblastima zdravstva, medicine i proizvodnje radiofarmaceutika.

Pezeshkian je rekao da pristrasna propaganda i narativi imaju za cilj insinuirati da su nuklearne aktivnosti sinonim za razvoj atomskih bombi.

„Međutim, nuklearna industrija je ogroman skup naučnih i industrijskih kapaciteta i samo mali dio njenih nesrazmjernih i nehumanih posljedica odnosi se na proizvodnju bombi“, dodao je.

„Naša namjera i odlučnost u širenju ove industrije je da zadovoljimo potrebe ljudi i poboljšamo dobrobit naše zemlje, a ne da proizvodimo oružje.“

Iranski predsjednik je također napomenuo da je korištenje modernih tehnologija i ulazak na globalnu konkurentsku arenu od vitalnog značaja za zemlju u vrijeme kada arogantne sile nastoje lišiti nezavisne nacije pristupa naprednim tehnologijama i ograničiti ih na industriju montaže.

Dalje je naglasio da neprijateljstva protiv Irana i atentati na njegove naučnike proizlaze iz zabrinutosti velikih sila zbog naučne i tehnološke nezavisnosti zemlje.

„Više puta smo izjavili da izgradnja nuklearnog oružja nije na našem dnevnom redu - i oni (svjetske sile) to znaju. Pa ipak, koriste lažne tvrdnje kao izgovor da ometaju napredak Irana“, rekao je.

Islamska Republika je više puta naglasila da njena odbrambena doktrina u potpunosti isključuje nuklearno oružje prema fatvi (obavezujućem vjerskom dekretu) koju je izdao vođa Islamske revolucije, ajetullah sejjed Ali Hamenei.

Osim toga, u svojim izjavama, Pezeshkian je odao počast mučenicima ilegalne izraelsko-američke agresije u junu protiv Irana, posebno nuklearnim naučnicima, opisujući njihove napore kao oblik „naučnog džihada (nastojanja zarad Boga) i iskrenog služenja naciji“.

Izrael je 13. juna pokrenuo svoju očiglednu i ničim izazvanu agresiju protiv Irana, izazvavši 12-dnevni rat u kojem je u zemlji poginulo najmanje 1.064 ljudi, uključujući civile, vojne komandante i nuklearne naučnike.

Sjedinjene Američke Države su također ušle u rat bombardiranjem tri iranska nuklearna objekta, što je teško kršenje međunarodnog prava.

Kao odgovor, iranske oružane snage su ciljale strateške lokacije širom okupiranih teritorija, kao i zračnu bazu Al-Udeid u Kataru, najveću američku vojnu bazu u zapadnoj Aziji.

Dana 24. juna, Iran je, kroz svoje uspješne operacije odmazde protiv izraelskog režima i SAD-a, uspio nametnuti prekid terorističkog napada.