Netanyahu nastoji započeti novi rat/Libanski scenario za Gazu; Primirje prijeti kolapsom

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), dok palestinski pokret otpora i dalje insistira na svojoj posvećenosti uslovima sporazuma o prekidu vatre i proces predaje izraelskih zatvorenika se nastavlja prema uslovima sporazuma, cionistički režim ozbiljno je doveo u pitanje sporazum intenziviranjem zračnih i kopnenih napada na Pojas Gaze i višestrukim kršenjem primirja.

Posljednjih dana, izraelska agresija na stambena područja i infrastrukturu u Gazi još jednom je pokazala da Tel Aviv ne teži uspostavljanju mira, već pokušava poništiti sporazum iz Sharm el-Sheika stvaranjem vještačkih i projektovanih kriza.

U tom kontekstu, Walid Keilani, medijski predstavnik pokreta Hamas u Libanu, govorio je za ABNA o naporima neprijatelja da "libanizuje" pitanje Gaze, direktnoj ulozi Sjedinjenih Američkih Država u davanju zelenog svjetla ovim agresijama i punoj posvećenosti otpora implementaciji sporazuma i predaji izraelskih zatvorenika.

Cilj Izraela u eskalaciji napetosti u Gazi

"Waleed Keilani", službenik za medije pokreta Hamas u Libanu, naglasio je nedavne napade cionističkog režima na narod Pojasa Gaze i kršenje primirja lažnim tvrdnjama poput ubistva izraelskog vojnika od strane snaga otpora: Nedavna podmukla eskalacija napetosti protiv palestinskog naroda u Pojasu Gaze otkriva namjeru cionističkog neprijatelja da potkopa sporazum o primirju potpisan u Sharm el-Sheikhu.

Dodao je: "Kroz ove napade i agresije, oni nastoje nametnuti nove realnosti pribjegavajući sili oružja i vatrene moći, koju su koristili posljednjih dana pod lažnim izgovorima. Ne žele palestinsku državu, rješenje s dvije države ili bilo koje drugo rješenje koje daje Palestincima pravo na postojanje u okupiranoj Palestini i pokušavaju izbrisati sve što se zove Palestina sa karte."

Amerika je direktni partner u zločinima protiv Palestine

Keilani je dodao: "Neprijatelj tvrdi da je otpor izveo operacije protiv njih." Međutim, otpor prethodno izdavao službene izjave i preuzimao odgovornost za bilo kakvu operaciju, bilo da se radi o pucnjavi ili bilo kojoj drugoj akciji. U ovoj konkretnoj operaciji, otpor je izdao saopštenje i negirao bilo kakvu vezu s njom. Nažalost, američki posrednik, koji je u posljednjih nekoliko sati dao zeleno svjetlo za izvođenje ove operacije protiv naroda Gaze, saučesnik je u tome.

Rekao je: Također izjavljujemo da vlada SAD-a stoji na strani okupacionog režima i smatramo ih ključnim i aktivnim partnerima u prolijevanju krvi djece, žena i palestinskog naroda. Stavovi vlade SAD-a su direktna dozvola za nastavak cionističke agresije na Gazu, a podrška Washingtona neprijatelju tokom rata svom snagom, uključujući pružanje svih vrsta oružja, finansiranje, pa čak i političku i diplomatsku podršku, dokaz je ove tvrdnje.

Nastavak izgradnje naselja i kršenje sporazuma na Zapadnoj obali

Keilani je naglasio: Cionistički neprijatelj nikada nije prestao sa svojim napadima na Zapadnu obalu i nastoji uništiti palestinski narod u ovoj regiji i proširiti izgradnju naselja. Čak je i ova akcija ranije razočarala američku vladu i natjerala ih da odgode ovaj posao za drugi datum, ali ovi napadi nikada nisu prestali. Cionistički neprijatelj napada područja pod kontrolom i suverenitetom PA i ignoriše sve postignute sporazume, granice i dogovore. Stoga svjedočimo porastu aktivnosti naseljavanja.

Hamasov službenik za medije dodao je: Uvijek smo naglašavali da arapske i islamske zemlje i svi slobodni ljudi na svijetu moraju stati protiv ovog neprijatelja i, osim pukog osuđivanja, izjave i deklaracije moraju pozvati neprijatelja na odgovornost i stati uz palestinski narod kako bi mogli ostati stabilni na svojoj zemlji.

Netanyahu nastoji izbjeći sporazum i oživjeti libanski scenario

Nastavio je: Cionistički neprijatelj želi izbjeći sporazum. Uprkos korištenju svih vrsta snaga u Pojasu Gaze, raspoređivanju svih svojih vojnih brigada tamo i korištenju svih vrsta oružja u protekle dvije godine, Netanyahu nije uspio postići svoje ciljeve, a sporazum je postignut tek kada je američka vlada intervenirala putem posrednika i na kraju garantirala oslobađanje zatvorenika.

Nije uspio ni eliminirati otpor, niti je uspio iskorijeniti i raseliti palestinski narod iz Pojasa Gaze. Netanyahu i dalje želi postići ciljeve ovog rata, jer ga ekstremno desno krilo Izraela pritiska i prijeti da će, ako ne eliminira otpor, sebe smatrati gubitnikom ove runde bitke. Stoga želi izbjeći sporazum i stvoriti prepreke i izgovore za ciljanje Pojasa Gaze i povratak genocidnom ratu u raznim oblicima. Povratak ratu u njegovom prethodnom obliku, s njegovom vojnom moći i razmjerima, možda se neće dogoditi, ali može poprimiti druge oblike i scenarij "libanizacije" pitanja u Pojasu Gaze ili čak samog sporazuma može se nastaviti, kao što se događa u Libanu.

Otpor se pridržava svojih obaveza

Keilani je naglasio: Netanyahu nastoji kontrolirati poluge sporazuma, a to je nešto što otpor neće prihvatiti. Naravno, Trump i vlada SAD-a, koji su glavni garanti ovog sporazuma i koji su

Oni koji su bili prisutni u Sharm el-Sheikhu i okupiranim teritorijama ne dozvoljavaju da se čini da je ovaj sporazum propao od strane Netanyahua. Došli su da učvrste primirje kako drugi, posebno demokrati u Americi, ne bi iskoristili činjenicu da je ovaj sporazum propao i propao. Stoga žele učvrstiti ovaj sporazum za domaće interese, a ne za dobrobit palestinskog naroda, palestinskih izbjeglica ili naroda Pojasa Gaze i Zapadne obale.

Predaja izraelskih zatvorenika i prepreke koje je stvorio neprijatelj

Zaključio je dodajući: Otpor će se pridržavati ovog sporazuma sve dok ga se pridržavaju okupatori. Otpor je predao 20 izraelskih zatvorenika u skladu s uvjetima sporazuma. Međutim, postoje problemi s tijelima izraelskih zatvorenika zbog prepreka i problema koje su stvorili okupatori, poput uništavanja tunela u kojima su neki od zatvorenika bili držani. Neka područja su se promijenila i borci koji su bili s izraelskim zatvorenicima znaju njihovu lokaciju, ali moguće je da su i oni poginuli u izraelskim napadima i teško im je pristupiti. Neka područja zahtijevaju tešku opremu za čišćenje ruševina i prikupljanje tijela.

Keilani je naglasio: Neprijatelj stvara sve ove prepreke i zaustavlja i odgađa proces vraćanja tijela. Međutim, otpor je posvećen predaji svih tijela i nema interesa da zadrži bilo koje od njih, jer se obavezao međunarodnim posrednicima i garantorima da će u potpunosti provesti sporazum.