Pakistan i talibani se složili o produženju primirja i uspostavljanju mirovnog mehanizma

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), diplomatski izvori izvijestili su da su se pakistanska vlada i talibanska vlada složile o produženju primirja između dvije strane nakon pet dana pregovora u Istanbulu. Razgovori su održani uz posredovanje Turske i Katara, a cilj im je bio obuzdavanje graničnih sukoba i sprječavanje eskalacije napetosti.

U zajedničkom saopštenju turskog Ministarstva vanjskih poslova objavljeno je da su se dvije strane složile o nastavku primirja koje je započelo 19. oktobra. Također je odlučeno o uspostavljanju zajedničkog mehanizma za praćenje, provjeru i nametanje sankcija prekršiteljima primirja.

Prema sporazumu, sastanak na visokom nivou trebao bi se održati u Istanbulu 6. novembra kako bi se pregledali i odobrili konačni detalji o tome kako će se mehanizam provoditi. Turska i Katar su u svojoj izjavi naglasili da će nastaviti saradnju kako bi postigli trajni mir i stabilnost između dvije zemlje.

Pozadina sukoba

Razgovori su započeli nakon krvavih graničnih sukoba, koji su uključivali pakistanske zračne napade na afganistansku teritoriju i odmazdu talibanskih vladinih snaga. Tenzije su dovele do zatvaranja ključnih graničnih prijelaza i povećale zabrinutost zbog šireg sukoba.

Obje zemlje su se posljednjih sedmica međusobno optuživale za podršku naoružanim graničnim grupama, optužbe koje su odnose između Islamabada i Kabula dovele na najnižu tačku u godinama.

Zvanični stavovi

„Zabihullah Mujahid“, glasnogovornik talibanske vlade, rekao je u izjavi iz Istanbula: „Afganistan je posvećen rješavanju sporova diplomatskim kanalima i želi odnose zasnovane na međusobnom poštovanju i nemiješanju u međusobne unutrašnje poslove.“

Naglasio je da su razgovori završeni u pozitivnoj atmosferi i da su se dvije strane složile da nastave razgovore u budućnosti.

S druge strane, dva pakistanska sigurnosna zvaničnika rekla su za AFP da je Islamabad još jednom naglasio potrebu da se spriječi korištenje afganistanskog tla za terorističke akte protiv Pakistana. Također su cijenili konstruktivnu ulogu Turske i Katara u olakšavanju razgovora, dodajući da Pakistan ostaje posvećen mirnom rješenju i diplomatskoj dobroj volji.

Nada u povratak miru na granici

U pograničnim područjima između Afganistana i Pakistana, lokalno stanovništvo izrazilo je nadu da će sporazum dovesti do ponovnog otvaranja trgovačkih puteva i nastavka ekonomske razmjene.

Međutim, i dalje postoji zabrinutost zbog krhkosti primirja i mogućnosti obnavljanja borbi, jer bi neuspjeh bilo kakvog novog razumijevanja mogao gurnuti regiju u širu sigurnosnu i humanitarnu krizu.