Senator Raja Nasser upozorava na pridruživanje pakistanske vojske međunarodnim snagama/Ova akcija ima za cilj jačanje Izraela i razoružavanje Hamasa

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt - ABNA - senator Raja Nasser Abbas Jafari, predsjedavajući Skupštine pakistanskog muslimanskog jedinstva, rekao je da se, prema nedavnim izvještajima, pitanje učešća pakistanskih vojnih snaga u "Međunarodnim snagama za pomoć sigurnosti" koje su osnovane na međunarodnom nivou preispituje unutar pakistanske vlade.

Dodao je: Takve izvještaje objavilo je nekoliko nacionalnih i međunarodnih institucija. Izražavamo duboku zabrinutost i čvrsto protivljenje ovom navodnom planu. Narod Gaze nije pristao na raspoređivanje stranih vojnih snaga, a svaki vojni ulazak bez lokalnog pristanka treba smatrati suprotnim međunarodnom pravu i osnovnim principima mirovnih misija UN-a. Prisustvo vojnika koji nisu lokalni izazvat će mržnju i nepovjerenje među lokalnim stanovništvom.

Predsjedavajući Vijeća muslimanskog jedinstva Pakistana dodao je: Ako se Međunarodnim snagama za pomoć sigurnosti upravlja pod vodstvom određene snage ili bloka umjesto da ih transparentno i sistematski odobri Vijeće sigurnosti UN-a, njihova nepristrasnost će biti dovedena u pitanje i mogu postati čuvar interesa Washingtona i Tel Aviva. Nekoliko izvještaja je navelo da je i dalje potrebna jasna procjena misije, rukovodstva i prirode snaga. Ova odluka bi se efektivno smatrala podrškom okupaciji. Trenutni prijedlog bi mogao značiti da međunarodne snage budu raspoređene da pomognu u sigurnosti razoružanja Hamasa, što je ne samo praktično nemoguće, već bi i pogoršalo nasilje suzbijanjem pokreta otpora. Takva misija riskira da se Pakistan uključi u čin koji bi se mogao protumačiti kao jačanje ili učvršćivanje izraelske okupacije.

Raja Nasser je rekao: „Učešće u ovim snagama moglo bi pogoršati podjele u muslimanskom i arapskom svijetu i smatralo bi se kršenjem pakistanske tradicije podrške Palestini i njenom časnom i moralnom stavu. Javna reakcija i domaće političke posljedice mogle bi naštetiti nacionalnim interesima. Pozivamo pakistansku vladu da se odmah suzdrži od bilo kakvog vojnog formiranja ili učešća u međunarodnim snagama i da stav Pakistana na međunarodnim forumima treba, kao i uvijek, ostati jasna odbrana palestinskog prava na samoopredjeljenje, ljudska prava i pristup pravdi.“