Primirje u Gazi je sporazum bez garanta i bez povjerenja /Izraelska ekonomija pod ruševinama rata; iranske rakete su noćna mora Tel Aviva

Prema izvještaju Međunarodne novinske agencije Ahlul Bayt (A.S.) - ABNA - analitičari smatraju da su Trumpovim lažnim prikazom mira i prekida vatre u regiji, potezi izraelskog režima doveli situaciju u regiji u krhko stanje. Kao što je bio slučaj sinoć i jutros, područja u Gazi bila su meta izraelske vojske. Donald Trump ne smatra ove napade, koji su rezultirali šehidskom smrću više od 60 ljudi i ranjavanjem stotina, uglavnom žena i djece, kršenjem primirja!

S druge strane, s brojnim agresijama izraelskog režima protiv Libana, međunarodni posmatrači vjeruju da će Izrael pojačati plamen rata u ovoj regiji i da će se regija ponovo pomaknuti prema poprištu vojne konfrontacije. Međutim, većina analitičara smatra da se izraelski režim nalazi u teškoj ekonomskoj i političkoj situaciji, a 12-dnevni rat s Iranom, kao i teški udarci jemenskog otpora, doveli su Izrael u tešku situaciju.

Izraelski ekonomski kolaps pod iranskim raketnim napadima

"Jamal Khaled Al-Dabbas", jordanski politički stručnjak, rekao je u intervjuu za novinsku agenciju ABNA o ekonomskoj i političkoj situaciji na okupiranim teritorijama nakon više od dvije godine neprekidnog rata protiv Gaze i 12-dnevnog rata s Iranom: Nema sumnje da je ekonomska situacija u Izraelu pogođena neprekidnim ratom, posebno s obzirom na trajanje rata, oslanjanje izraelske vojske na poziv rezervista i jedinstvenu situaciju ovog režima u kojem se svako mora smatrati rezervistom. Ova jednačina dovela je do značajnog smanjenja ekonomskog rasta, posebno povlačenjem velikih dijelova specijalizirane radne snage iz ekonomije. Istovremeno, troškovi sistema protivvazdušne odbrane, koji su, prema poznatoj jednačini "što je odbrambeni sistem napredniji i efikasniji, to su mu veći operativni troškovi", porasli.

Dodao je: „S druge strane, rakete Irana i njegovih saveznika izvršile su dodatni pritisak, prvo zbog napredne prirode iranskih raketa u poređenju s drugim raketama, a drugo, zbog prisilne evakuacije gradova i sela na sjevernom frontu od strane Izraela tokom dugog vremena. Pored svega ovoga, razoran i direktan uticaj iranskih raketa pogoršao je pogoršanje ekonomske situacije na okupiranim teritorijama.“

Struktura izraelske ratne ekonomije

Al-Dabbas je naglasio: „Prilikom analize izraelske ekonomije, a posebno ratne ekonomije, može se vidjeti da su ekonomska moć općenito, a posebno izraelska ratna ekonomija, izgrađene na dva stuba: prvo, unutrašnji stub zasnovan na naprednoj tehnološkoj ekonomiji, a drugi stub, koji je važniji, je strana ekonomska i eksperimentalna podrška. U tom smislu, ne postoje ograničenja na oružje, municiju i vojnu tehnologiju osim onih koje su postavili američki i zapadni saveznici.“

Rekao je: Shodno tome, uprkos prethodno spomenutoj šteti i njihovom značajnom utjecaju na stope rasta, kao i troškove obnove, mora se reći da čak i ako rat ne predstavlja egzistencijalnu ekonomsku prijetnju Izraelu, utjecaj rata će mu stvoriti velike probleme u budućnosti, koje će kolaps trenutnog primirja pogoršati.

Političke posljedice rata i Netanyahuova izborna igra

Ovaj jordanski politički analitičar nastavio je komentirajući izvještaje o odugovlačenju izraelskog premijera Benjamina Netanyahua kako bi politički iskoristio sporazum o prekidu vatre za moguće prijevremene izbore: "S obzirom na tešku unutrašnju multipolarnu situaciju na okupiranim teritorijama i intenzivan sukob između desnih, lijevih i centralnih stranaka koji je postojao prije 7. oktobra, te s obzirom na ratne događaje, široko rasprostranjeno uništavanje Gaze i sistematsko i užasno ubijanje naroda Gaze, vidimo da tradicionalne desničarske baze povezane s Netanyahuom, koje čine otprilike četrdeset ili četrdeset pet posto glasačkog bloka, i dalje ga podržavaju. Međutim, on se oslanja na mali dio onih koji oklijevaju na bilo kakvim budućim izborima, na fragmentaciju suprotnog tabora i na nedostatak pravog rivala za sebe i svoju stranku. Ovo je sa domaće tačke gledišta."

Ograničenja američkog pritiska i Trumpova uloga u prekidu vatre

Nastavio je: Ali sa strane tačke gledišta, treba reći da američki pritisak na Netanyahua za sporazum o prekidu vatre, koji je posljedica ličnih motiva "Donalda Trumpa", predsjednika ove zemlje, a također i zbog snage američko-izraelskog saveza, ima ograničenja i nije apsolutan, što znači da Trump i SAD neće vršiti pritisak na Izrael da prihvati nešto što ni na koji način ne služi njegovim interesima. Umjesto toga, Trump je implementirao sporazum o prekidu vatre uprkos Netanyahuovoj mržnji, zbog smanjenja efikasnosti izraelskog narativa koji opravdava široko rasprostranjeno i brutalno ubijanje kao odgovor i samoodbranu.

Al-Dabbas je naglasio: Lično ne vjerujem da će odugovlačenje pomoći Netanyahuu da spriječi bilo kakav američki pritisak. On to lično zna i, naprotiv, oslanjao se na dvosmislenost u uslovima sporazuma i neuspjeh u razoružavanju palestinskih grupa kako bi odbio američki pritisak. To je jasno navedeno u izjavama potpredsjednika Vancea, što je bilo očigledno tokom njegovog nedavnog putovanja na okupirane teritorije, gdje je završio pozivajući Netanyahua : "Dajte sporazumu šansu za uspjeh". Implicitno je poslao poruku da bi Izrael mogao poduzeti mjere ako prethodni ciljevi ne uspiju.

Vojni umor i dvosmislenost u sporazumu o prekidu vatre

Analizirajući izjave Isaaca Bricka, penzionisanog izraelskog vojnika, o umoru vojske režima i padu njegovog međunarodnog ugleda i neuspjehu u postizanju ciljeva nakon dvije godine neprekidnog rata, rekao je: Nema sumnje da je izraelska naracija da je režim žrtva napada izgubila kredibilitet na Zapadu zbog svog širenja i brutalnosti, posebno s obzirom na široko rasprostranjena razaranja, dugo trajanje rata i njegove regionalne posljedice s iranskom vladom i njenim saveznicima u regiji.

Al-Dabbas je nastavio: Što se tiče činjenice da je izraelska vojska umorna, mora se reći da je to nakon dvije godine rata na nekoliko frontova, posebno za Izrael, kojem nedostaje strateška dubina (to se jasno vidjelo u valovima iranskih projektila koje su Izrael i njegovi saveznici pokušavali presresti na najvećoj mogućoj udaljenosti od izraelske granice), kao i ograničenih ljudskih rezervi izraelske vojske i nedovoljnih rezervi na nekoliko frontova, a s obzirom na trajanje rata u proteklom periodu, to je činjenica. Također, što se tiče izraelskih zarobljenika, mora se reći da je izraelska vojska, uprkos opsežnom razaranju, dugom trajanju i besciljnom ubijanju, uspjela oporaviti samo vrlo ograničen broj zarobljenika putem vojne akcije, što ukazuje na slabost odgovora obavještajnih službi u ovom konkretnom području na očekivani događaj i predvidljivu pojavu. To također odražava neuspjeh Izraela da postigne veliki proboj u Gazi, uprkos opsežnom razaranju i ubijanju u ovom području.

O potpisanom sporazumu o prekidu vatre rekao je: "Ovaj sporazum je nejasan sa širokim značenjima i terminima koji ne uključuju jasna i definitivna pravila. Tekstovi ili tačke u sporazumu nisu u skladu sa prihvaćenim uslovima za izradu zakona i sporazuma, a to je da moraju biti sveobuhvatni i isključivi, pokrivati ​​sve aspekte i uslove i sprečavati uključivanje nebitnih odredbi. Općenito, ovaj sporazum karakteriše visoka nesigurnost, a tekstovi ili odredbe sadržane u njemu su uglavnom uslovne. Ovaj sporazum može propasti i promijeniti se zbog visokog stepena nesigurnosti u njegovim odredbama, što dovodi do različitih tumačenja nekih od njegovih tačaka. S obzirom na to, izraelski lideri smatraju da moraju u potpunosti ostvariti svoje interese u svakoj fazi prema svom tumačenju teksta sporazuma, a to je naravno suprotno od onoga što oružane grupe u Gazi pokušavaju učiniti i suprotno od onoga što žele.