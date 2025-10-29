Guverner Darfura: Snage za brzo reagovanje počinile su zločine i genocid u El-Fasheru

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (AS) - ABNA - Arko Manawi, guverner regije Darfur u Sudanu objavio je da su grad El Fasher i okolna sela svjedočili zločinima i genocidu od strane Snaga za brzo reagovanje.

Ove izjave su date dok međunarodne organizacije upozoravaju na pogoršanje humanitarne situacije i potrebu za krivičnim gonjenjem počinilaca zločina.

U svom govoru, Manawi je rekao: „Snage za brzo reagovanje ne prave razliku između djece i civila“ i naglasio da je „ono što se dešava u El Fasheru početak, a ne kraj“.

Šutnju međunarodne zajednice nazvao je „sramotom i izdajom čovječanstva“ i dodao: „Finanser ovih snaga kupio je šutnju svijeta“.

Snage za brzo reagovanje su u nedjelju objavile da su preuzele potpunu kontrolu nad gradom El Fasher nakon više od godinu dana opsade. Ovaj potez znači podjelu zemlje na istok koji kontroliše vojska i zapad koji kontrolišu Snage za brzo reagovanje.

Šef kancelarije Crvenog križa u Darfuru objavio je da su u gradu El Fasher formirani ogromni izbjeglički kampovi i da se očekuje da će se ti kampovi proširiti.

Prema procjenama Crvenog križa, trenutno je raseljeno oko 5 miliona ljudi.

Sudansko ministarstvo vanjskih poslova u utorak je proglasilo direktora kancelarije Svjetskog programa za hranu u Sudanu i direktora operacija organizacije nepoželjnim osobama i zatražilo od njih da napuste zemlju u roku od 72 sata.

Sudanska vlada je naglasila da ova odluka neće uticati na nastavak saradnje sa Svjetskim programom za hranu i da će se saradnja sa međunarodnim organizacijama nastaviti u skladu sa međunarodnim pravom.

Vrijedi napomenuti da je od početka rata između sudanske vojske i Snaga za brzo reagovanje 15. aprila 2023. godine ubijeno oko 20.000 ljudi, a više od 15 miliona ljudi je raseljeno ili postalo izbjeglica.