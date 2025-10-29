Izraelski masakr: Preko 100 stanovnika Gaze, uključujući 35 djece, ubijeno uprkos primirju

U izjavi u srijedu, glasnogovornik Civilne odbrane Gaze Mahmoud Basal izvijestio je o najnovijim smrtnim slučajevima dok su izraelski ratni avioni nastavili izvoditi intenzivne zračne napade na centralna i sjeverna područja Rafaha u južnim dijelovima opkoljene palestinske teritorije.

„Za manje od dvanaest sati, izraelske okupacijske snage počinile su strašne masakre nad civilima u Pojasu Gaze, ubivši više od 100 ljudi, uključujući oko 35 djece, dokumentovane zločine koji doprinose stalnom zapisu o kršenjima zakona protiv našeg naroda“, rekao je zvaničnik.

Izraelski zračni napadi su pogodili grad Gaza, Khan Junis i centralne izbjegličke kampove, pogađajući kuće, šatore i dvorište bolnice. Medicinski radnici su upozorili da će broj poginulih vjerovatno porasti, s mnogim teško povrijeđenim i drugima koji su zarobljeni pod ruševinama. Nakon skoro 12 sati intenzivnog bombardovanja, Izrael je tvrdio da ponovo uspostavlja primirje u 10 sati po lokalnom vremenu (8 sati po GMT).

„Ovi masakri se izvode pred očima posrednika i međunarodne zajednice, koja ostaje nijema i nesposobna da preduzme bilo kakve stvarne korake da zaustavi krvoproliće koje traje više od dvije godine“, dodao je Basal.

Izrael, koji rutinski napada Gazu kršeći primirje, okrivio je Hamas za kršenje sporazuma, tvrdeći da je grupa napala izraelske trupe u Rafahu u utorak, u kojem je ubijen jedan vojnik.

Hamas odbacuje optužbe, okrivljujući Tel Aviv za kršenje krhkog primirja.

„Ono što se danas dešava u Gazi je sramota za čovječanstvo i pokazuje da je međunarodna zajednica, svojom šutnjom, postala saučesnik u ovim kršenjima“, dodatno je naglasio Basal.

Civilna zaštita Gaze također je pozvala na trenutni i sveobuhvatni prekid vatre, sigurne humanitarne koridore za esencijalnu pomoć, međunarodnu zaštitu civila i medicinskih timova i globalni napor za obnovu devastirane infrastrukture Gaze.

Osudila je šutnju svijeta kao moralni neuspjeh i obećala da će nastaviti svoju humanitarnu misiju uprkos ogromnim izazovima.

Od onih koji su poginuli u izraelskim noćnim napadima, 18 je pripadalo jednoj porodici čiji je dom u izbjegličkom kampu Nuseirat potpuno uništen zračnim napadom.

Postojeće primirje postignuto je u Egiptu ranije ovog mjeseca s ciljem provedbe prve faze plana od 20 tačaka koji je predložio Donald Trump.

Američki predsjednik kaže da je cilj prijedloga okončanje dvogodišnjeg genocidnog rata režima u Gazi.

Međutim, izraelski režim je često kršio primirje napadima i bombardiranjem.

Hamas je već pozvao garantore, odnosno Egipat, Katar, Tursku i Sjedinjene Američke Države, da odmah djeluju kako bi izvršili pritisak na režim i obuzdali njegovu brutalnu eskalaciju protiv civila u Gazi, zaustavili ozbiljna kršenja sporazuma i pozvali ga da se pridržava svih njegovih uslova.