Kašmirci i Palestinci su žrtve dvostruke politike svjetskih sila

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (A.S.) - ABNA - ajetullah Sayyed Sajid Ali Naqvi, vođa Šiitskog vijeća uleme Pakistana, naglasio je da je pitanje Kašmira najveća prijetnja miru u Južnoj Aziji, jer je ovo pitanje nedovršena agenda podjele Indijskog potkontinenta, koju je kolonijalizam namjerno ostavio neriješenom sa svojim zlokobnim ciljevima i stvaranjem nesigurnosti i haosa u regiji.

Rekao je: Kašmirci i Palestinci su i danas žrtve dvostruke i okrutne politike svjetskih tražitelja pravde na svom putu ka ostvarivanju svojih osnovnih ljudskih prava. Postali su beskućnici i raseljeni u vlastitoj zemlji; dok se s jedne strane govori o Danu svjetske baštine, s druge strane, njihove civilizacije i hiljade godina naslijeđa su uništene. Okupirane teritorije Kašmira i Palestine su jasan primjer ugnjetavanja, uništavanja i međunarodnog licemjerja.

Govoreći o 27. oktobru, danu 1947. godine kada je indijska vojska okupirala Kašmir bez ikakvog pravnog ili legitimnog osnova, Naqvi je dodao: Tog crnog dana, postavljeni su temelji ugnjetavanja i tiranije protiv naroda Kašmira, a indijska vojska je ilegalno ušla u ovu zemlju. Prošlo je više od sedam decenija, ali Kašmirci i Palestinci su i dalje zgnječeni pod kotačima ugnjetavanja i dvostruke politike svijeta.

Poglavar Šiitskog vijeća uleme Pakistana nastavio je: U vlastitoj zemlji, protjerali su prave nasljednike iz njihovih domova i učinili ih izbjeglicama. Međutim, umjesto da brane potlačene, međunarodne institucije za ljudska prava koriste druge nazive za vlastite interese i zatvaraju oči pred zločinima. Postoji li ikakva nepravda koju nisu počinili protiv ovih potlačenih naroda? Međutim, nijedna zemlja ili velika institucija ne usuđuje se izustiti ni riječ protiv lažne demokratije Indije ili uzurpatorskog cionističkog režima.

Govoreći o kontradikciji ponašanja UN-a, rekao je: Dok ova organizacija šalje poruku zaštite kulturne baštine, u praksi svjedočimo uništavanju drevnih civilizacija i kultura, bez ikakve reakcije onih koji traže ljudska prava. Ovo je najveći znak licemjerja i dvoličnosti u današnjem svijetu.

Naqvi je zaključio naglašavajući: Nastavit ćemo pružati političku, moralnu i diplomatsku podršku narodu Kašmira. Nije daleko dan kada će sunce slobode zasjati na osnovu težnji naroda Kašmira.