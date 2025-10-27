Hazreti Zejneb: Medij islamskog buđenja

Međunarodna novinska agencija Ahlul Bayt (A.S) - ABNA: U historiji islama, malo je ličnosti koje su odigrale tako odlučujuću ulogu u prenošenju poruke istine kao što je to učinila hazreti Zejneb Kubra. U vremenu kada su laži, iskrivljavanje i cenzura zasjenili političku i društvenu atmosferu islamskog društva, a Umajadski režim, iskorištavajući moć, bogatstvo i propagandu, iskrivio lice istine, dama iz porodice Poslanika, bez ikakvih medijskih alata i samo snagom vjere, uvida i hrabrosti, uspjela je ispuniti najveću novinsku i kulturnu misiju u historiji.

Nakon tragedije na Kerbeli na Ašuru, započela je misija hazreti Zejneb, koja nije bila samo zaštita života preživjelih i podrška Imamu Sadžadu (a.s), već i prenošenje poruke o krvi šehida Kerbele do ušiju islamskog ummeta. S dubokim razumijevanjem uvjeta tog vremena i poznavanjem duše društva, stvorila je živi i Božanski medij iz srca zatočeništva. Propovijedi iz Kufe i Šama nisu bile samo emotivni i tužni govori, već i političke, Božanski nadahnute i prosvjetljujuće izjave koje su budile javno mnijenje protiv represivne vlade.

U Kufi, Zejneb al-Kubra je probudila narod iz sna jezikom punim prijekora i iznošenja istine, te je, ukazujući na njihovo kršenje obećanja, potresla temelje prividne legitimnosti vlade. U Damasku, u palači Jezida, mirnom, ali poražavajućom izjavom, slomila je marionetsku moć hilafeta. Stajala je dostojanstveno i ponosno suočena s moći koja je imala sve u svom stisku i rekla čvrstim riječima: „Ne vidjeh ništa osim onoga što je lijepo“; rečenicu koja je pokazala vrhunac njene vjere, uvida i monoteističke vizije. Ova rečenica nije samo pokazala njen unutrašnji mir, već je i proglasila duhovnu pobjedu karavane u Karbali; pobjedu istine nad varljivim prividima moći.

Medijski stil hazreti Zejneb zasnivao se na iskrenosti, svijesti i dostojanstvu. Održala je originalnu naraciju pokreta živom protiv psihološkog rata Umajada, koji su htjeli predstaviti incident Ašure kao političku pobunu. Pažljivim odabirom riječi, održavanjem dostojanstva potomaka hazreti Alija i oslanjanjem na kur'ansku logiku, uspjela je očistiti umove kontaminirane neprijateljskom propagandom i upaliti srca vatrom istine. To je umjetnost medija koja se formira na osnovu vjere, a ne na osi moći i slave.

Ako su Umajadi koristili propovjedaonicu, propovijedi i poeziju za promociju laži, Zeinab (s.a.) je vikala istinu istim alatima, ali na putu istine. Razlika je bila u namjeri, značenju i svrsi. Nije govorila u svoje ime, niti iz ljutnje ili osvete; svaka riječ koju je izgovorila bila je na putu Božanske misije i nastavka Husejnovog pokreta. Preciznije, Zejneb Kubra je prvi "medij otpora" u historiji islama; medij koji se zasniva na podizanju svijesti, odbrani potlačenih i razotkrivanju laži.

Velika lekcija hazreti Zejneb za današnji svijet leži u činjenici da pravi mediji nisu samo prenošenje vijesti, već i buđenje savjesti ljudi i izvlačenje istine iz prašine laži. Zejnebini mediji bili su mediji koji su se oslanjali na Božansku poruku umjesto na alate; mediji koji su proizašli iz srca vjere i nastanili se u srcima.

Danas, u eri kada su mediji bojno polje istine i laži, ponovno čitanje Zejnebinog života je neophodno za sve novinare, propagandiste i kulturne aktiviste. Hazreti Zejneb nas uči da misija medija nije samo prenošenje vijesti, već i zaštita istine i oživljavanje savjesti društva. Zejnebin glas i dalje odjekuje u ušima historije nakon stoljeća, jer je proizašao iz izvora vjere i bio radi Boga. Ona je dokazala da se čak i u zatočeništvu može slobodno govoriti i podići zastavu istine na vrhuncu ugnjetavanja.

Poruka Zejneb (a.s.) je da „ako znaš istinu i braniš je, historija neće ušutkati tvoj glas.“ I možda se može reći da svi mediji koji vjeruju i traže pravdu, ako žele ići pravim putem, moraju biti učenici škole Zejneb Velike; žene koja je probudila historiju jezikom vjere i perom krvi šehida.