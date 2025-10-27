SAD pritvorile britanskog propalestinskog novinara Samija Hamdija pod pritiskom izraelskog lobija

Političkog komentatora i novinara Samija Hamdija pritvorili su zvaničnici ICE-a na aerodromu u San Franciscu u nedjelju.

Vijeće za američko-islamske odnose (CAIR) osudilo je pritvaranje kao "očiglednu uvredu slobode govora", povezujući ga s Hamdijevom otvorenom kritikom izraelskog genocidnog rata u Gazi.

Glasni kritičar i američke i izraelske politike, Hamdi se obratio na gala večeri CAIR-a u Sacramentu u subotu navečer i trebao je govoriti na drugom događaju CAIR-a na Floridi sljedećeg dana prije nego što je zaustavljen.

CAIR je saopštio da je Hamdijevo pritvaranje uslijedilo nakon koordinirane "ekstremno desničarske kampanje Izrael na prvom mjestu", u kojoj se navodi: "Naša nacija mora prestati otimati kritičare [izraelskog režima] na zahtjev poremećenih fanatika Izraela na prvom mjestu... Ovo je politika Izrael na prvom mjestu, a ne politika Amerika na prvom mjestu, i mora se završiti."

Ekstremno desničarska aktivistica Laura Loomer, bliska saveznica američkog predsjednika Donalda Trumpa, koja sebe naziva "ponosnom islamofobkinjom" i "zagovornicom bijele rase", pohvalila se na internetu svojom ulogom u incidentu.

"Imate sreće što je njegova jedina sudbina hapšenje i deportacija", napisala je Loomer, nazivajući Hamdija "pristalicom Hamasa i Muslimanske braće".

Loomer i drugi pripisuju eskalaciju protiv Hamdija Fondaciji RAIR (Rise Align Ignite Reclaim), proizraelskoj grupi za pritisak koja tvrdi da se bori protiv "islamske nadmoći".

Organizacija je nedavno, bez dokaza, tvrdila da je Hamdi nastojao "proširiti stranu političku mrežu neprijateljski nastrojenu prema američkim interesima" i pozvala vlasti da ga protjeraju.

Pristalice i zagovornici građanskih prava kažu da Hamdijev pritvor predstavlja još jedan slučaj političke odmazde protiv kritičara Izraela, kažnjene na granici čak i prije nego što im je data platforma za govor.

Otkako je Izrael započeo svoj genocidni napad na Gazu 7. oktobra 2023. godine, najmanje 68.000 Palestinaca je ubijeno, a 170.000 drugih je ranjeno, većinom žena i djece.

Stručnjaci upozoravaju da bi stvarni broj žrtava mogao porasti na stotine hiljada nakon što se pronađu i pronađu nestali ili zatrpani pod ruševinama.