Militanti PKK-a najavljuju povlačenje iz Turske kao dio procesa razoružanja

Objava je data tokom događaja u sjevernim iračkim planinama Qandil u nedjelju, gdje je glasnogovornik PKK-a Zagros Hiwa pročitao saopštenje, naglašavajući posvećenost grupe uspostavljanju "slobodnog, demokratskog i bratskog života" povlačenjem svih snaga iz Turske.

PKK je dalje pozvao tursku vladu da olakša njihov prelazak u "demokratsku politiku" donošenjem zakona o integraciji, ponavljajući svoju posvećenost procesu razoružanja i integracije. Ipak, postoje analize da bi te snage sada mogle ugroziti integritet Iraka.

Dok je visoki zvaničnik čitao izjavu tokom događaja, oko dvadeset boraca PKK-a stajalo je u formaciji, s istaknutom slikom zatvorenog osnivača PKK-a Abdullaha Ocalana u pozadini.

"Na putu smo ka izvršenju mirovnog projekta vođe Ocalana", rekao je Hiwa.

"Stoga, druga strana, Turska, mora provesti političke promjene i pripremiti pogodno okruženje za implementaciju projekta", dodao je.

Omer Celik, glasnogovornik Stranke pravde i razvoja (AKP) turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana, izjavio je da je odluka PKK-a o povlačenju rezultat onoga što je opisao kao cilj stvaranja "Turske bez terora".

Celik je također napomenuo da bi ovaj potez doprinio uspostavljanju "pozitivnog okvira" od strane parlamentarne komisije za pravne aspekte procesa.

Dana 12. maja, PKK, koju je krajem 1970-ih osnovao Abdullah Ocalan, usvojio je odluku o razoružanju i raspuštanju.

Historijska odluka donesena je nakon što je Ocalan pozvao svoju kurdsku grupu da položi oružje i raspusti se kako bi se okončao četverogodišnji sukob, koji je odnio desetine hiljada života.

Erdogan je pozdravio ovaj potez kao "važnu odluku za održavanje mira i bratstva" u zemlji.

Odluku PKK-a pozdravili su i visoki zvaničnici u Siriji i Iraku, kao i Evropska unija i Ujedinjeni narodi.

U julu su borci PKK-a spalili svoje oružje na ceremoniji u poluautonomnoj regiji Kurdistan na sjeveru Iraka kao gest dobre volje.

Ceremonija je održana u pećini Jasana, koja se nalazi u planinama iračkog Kurdistana. Područje, zapadno od sjeveroistočnog grada Sulejmanije, služilo je kao sklonište većini boraca PKK-a tokom protekle decenije.