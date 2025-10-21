Sayyed al-Huthi: Jemen je prva zemlja koja je proizvela vojno oružje u arapskom svijetu / Svijet prepoznao cionističkog gubitnika

Prema izvještaju Međunarodne novinske agencije Ahlul Bayt (A.S.) - ABNA - Sayyed Abdul Malik Badr al-Din al-Houthi, vođa jemenskog pokreta Ansarullah, održao je u utorak govor povodom šehidske smrti general-majora Muhammeda Abdul Karima al-Ghammarija, načelnika štaba jemenskih oružanih snaga. Govoreći o velikom prisustvu javnosti u ponedjeljak na ispraćaju, Sayyed al-Houthi je rekao: "Jučer je naša voljena nacija, načelnik štaba Oružanih snaga, veliki mučenik Muhammed Abdul Karim al-Ghammari, ispraćen na molitvi i pogrebnoj ceremoniji uz veliko i vrlo veliko prisustvo javnosti. Prisustvo naše nacije na ispraćaju i dženazi šehida al-Ghammarija bilo je veliko i odražava čvrstinu njihovog stava.

Jemenska podrška Gazi

Govoreći o Jemenskom frontu podrške Gazi, vođa Pokreta Ansarullah Jemena naglasio je: Šehid al-Ghammari i drugi šehidi u bici "Obećanog osvajanja" i "Svetog džihada" i prije toga, glavni su simboli poštenog i velikog stava naše voljene nacije. Naša nacija je podigla zastavu džihada na Božjem putu i pomažući palestinskom narodu i držeći se velikih pitanja nacije protiv tirana ovog doba, Amerike i Izraela."

Nastavio je: „Žestoka bitka koja se nastavila u protekle dvije godine odlikovala se stavovima slobodnih ljudi koji su odgovorili na Božji poziv i krenuli s vjerom, humanošću i moralnom motivacijom da zauzmu pravi stav u podršci palestinskom narodu i njihovim voljenim borcima. Oni koji su krenuli u suprotnom smjeru, u okviru pomaganja izraelskom neprijatelju, našli su se u sramotnim pozicijama koje su za njih izvor srama.“

Borbena škola jemenske nacije

Sayyid al-Huthi također je pohvalio jemensku borbu i rekao: „Stav naše nacije je plodna škola koja jača generacije sigurnošću, uvidom i odlučnošću i priprema ih da se suoče sa svakim izazovom. Naši voljeni šehidi su poginuli dok su obavljali svoje džihadističke dužnosti, a mi sijamo poput sjajnih zvijezda u školi žrtve i upornosti. Jemenska vojska, koja se bori na Božjem putu, hodala je s našom nacijom u okviru vjerskog identiteta i s džihadističkim duhom i visokim uvidom.“

Kritika arapskih i islamskih vojski

Vođa Ansarullaha Jemena kritikovao je stav arapskih zemalja u podršci palestinskom narodu i rekao: Gdje su arapske i islamske vojske, koje broje više od 25 miliona ljudi? Nemaju glas, utjecaj i stav. Gdje su te vojske sa svojim oficirima, komandantima i kadrovima, i šta su ponudile naciji u jednoj od najtežih faza? Arapske i islamske vojske su odsutne iz ovih dešavanja jer ih njihov put, temelji i principi nisu doveli do nivoa da zauzmu pravi stav u pravo vrijeme. Izuzetni slučajevi među arapskim i islamskim vojskama povezani su s Islamskom Republikom Iran i snagama otpora i džihada.

Također je naglasio: Naši šehidi su ostavili ogroman utjecaj u onome što su učinili i ostavili su ogroman utjecaj u okviru džihada i ispunjavanja svojih odgovornosti.

Izvanredne osobine šehida Al-Ghamarija

Sayyid Al-Huthi pohvalio je šehida Al-Ghamarija i rekao: Šehidov borbeni duh otkrio se u povjerenju u Boga i izvršavanju svojih džihadističkih dužnosti bez obzira na sposobnosti i moć neprijatelja. Ovaj naš dragi šehid kretao se u okviru vjerskog identiteta jemenske nacije. Jedna od najvažnijih i najistaknutijih osobina ličnosti Al-Ghamarija bio je duh inicijative i žurbe u izvršavanju dužnosti.

Vođa Ansarullaha Jemena također je rekao: Ono što je utjecalo na stav mnogih arapskih i islamskih vojski protiv Amerike i Izraela bio je proračun sposobnosti i mogućnosti koje neprijatelj ima.

Kontinuirani napredak Jemena na borbenom putu

U drugom dijelu svog govora rekao je: U svim prethodnim fazama, naš put je bio uzlazni i u poboljšanju borbenih performansi, izgradnji sposobnosti, akumuliranju iskustva i korištenju iskustava. Da je mučeništvo dovelo do slabosti, slabosti i poraza, ova borbena nacija bi nestala od samog perioda u kojem je "Sayyid Hussein Badr al-Din Al-Houthi" poginuo kao šehid. Ovaj put se nastavio, rastao, stekao veličinu i vodio ovu veliku naciju unutar okvira njenog vjerskog identiteta tako da bi se njeni blagoslovi, glas, odjek i utjecaj proširili globalno i u globalnoj ulozi.

Vojni kapaciteti Jemena

Sayyid al-Houthi se također osvrnuo na kapacitete jemenske vojske i rekao: "Božjom milošću, Jemen je prva zemlja među svim arapskim zemljama u proizvodnji oružja i vojnoj industriji. Naša zemlja proizvodi sve, od kalašnjikova i artiljerijskih granata do dronova i raketa u vojnoj industriji. Proizvodnja raketa u našoj zemlji je na putu kontinuiranog razvoja, a postoji i veliko dostignuće u oblasti dronova. Veliki uspjesi su postignuti u vjerskom obrazovanju, kur'anskom obrazovanju, zajedno s vojnim vještinama, obukom i pripremom na svim nivoima, uključujući i nivoe liderstva."

Vođa pokreta Ansarullah u Jemenu nastavio je: "Postigli smo veliko dostignuće u obrazovnoj mobilizaciji više od milion mudžahedina, zajedno s kur'anskim obrazovanjem, vjerskim obrazovanjem i duhom džihada, i rad će se nastaviti velikom brzinom i ubrzanjem." Među Božjim blagoslovima na nas i našu naciju je i ovaj put koji utjelovljuje identitet vjere, oslobođen je ropstva đavola i put je spasenja na ovom i zagrobnom svijetu.

Svijet je prepoznao cionistički režim

U drugom dijelu svog govora, osvrnuo se na zločine cionističkog režima u Gazi i rekao: Ružnoća cionista, njihovi zločini, ugnjetavanje i pobuna otkriveni su na užasnom nivou u posljednje dvije godine više nego ikad prije. Svakodnevnim emitiranjem slika, cijeli svijet je prepoznao ružnoću cionističkog neprijatelja i onih koji su s njim povezani.

Sayyed al-Huthi je pojasnio: Nakon sporazuma u Libanu, izraelski neprijatelj nastavlja kršiti, izdavati, kršiti ugovore, činiti zločine i napadati svakodnevno. Izraelski neprijatelj svakodnevno ubija palestinski narod. Ovaj neprijatelj ne ispunjava svoja obećanja i sporazume. Opcija nazvana "pomirenje" pokazala se kao neuspješna tokom dužeg vremenskog perioda, a pod krinkom "mira" i "mirovnih inicijativa", Arapi nikada nisu postigli nikakve rezultate.



Pobjeda Jemena u pomorskim bitkama



Vođa jemenskog Ansarullaha također se osvrnuo na pitanje američkog pomorskog sukoba s oružanim snagama ove zemlje i rekao: Amerikanci su katastrofalno podbacili u pomorskim bitkama i njihovi komandanti to priznaju; bijeg pet nosača aviona bio je neuspjeh u obje runde sukoba. Izrael je također podbacio zajedno sa SAD-om i Britanijom i nije bio u stanju uništiti kapacitete jemenske nacije niti je prisiliti da napusti svoju pravednu poziciju.



Spremnost Jemena da nastavi borbu

Sayyid al-Houthi, navodeći da se "u ovoj fazi nalazimo u najjačoj poziciji u poređenju sa svim prethodnim fazama", rekao je: "Orijentacija se mora nastaviti u skladu sa razvojem događaja u Palestini i regiji općenito. Ostat ćemo u stanju pune spremnosti za povratak operacijama i visokim nivoima eskalacije ako se izraelski neprijatelj vrati agresiji, genocidu, opsadi, uništenju i izgladnjivanju palestinskog naroda."

Naglasio je: "Ni u jednoj fazi ne možemo šutjeti i ni na koji način nećemo pregovarati o temeljnim stavovima vjere, džihada i Kur'ana. Naša nacija se kreće u skladu sa Božjim naredbama; ne klanja se tiranima, kriminalcima i tlačiteljima, niti izgleda beznadežno, slabo i poraženo."

U drugom dijelu svog govora, vođa jemenskog pokreta Ansarullah rekao je: "Izraelski neprijatelj je gubitnik, osramoćen je pred svim narodima i njegova slabost je otkrivena na terenu."