„Pakao“ će biti pokrenut ako Iran bude napadnut, upozorava šef IRGC-a

General-major Mohammad Pakpour dao je ove komentare na sastanku u utorak sa iračkim savjetnikom za nacionalnu sigurnost Qasimom al-Arajijem u Teheranu.

Ukazujući na 12-dnevnu agresiju Izraela i Sjedinjenih Država protiv Irana u junu, komandant je upozorio da protivnici nastoje oslabiti jedinstvo zemalja u regionu.

„Cionistički režim je nastojao poremetiti iransku nacionalnu koheziju atentatima na komandante i sabotažama, ali mudrošću Vođe i budnošću naroda, ova zavjera je osujećena.“

„Neprijatelj je mislio da će se naša raketna moć smanjiti u ranim danima sukoba, ali mi smo djelovali silom i preciznošću, precizno uništavajući naše ciljane ciljeve.“

General-major Pakpour izrazio je zahvalnost Iraku za napore da kontroliše antiiranske grupe tokom 12-dnevnog rata i pozvao na potpunu primjenu bilateralnih sigurnosnih sporazuma i uspostavljanje terenskog odbora za praćenje graničnih područja.

„Ove grupe predstavljaju prijetnju sigurnosti obje zemlje i moraju se obuzdati zajedničkom saradnjom“, rekao je.

Tokom sastanka, irački zvaničnik je pohvalio nepokolebljivost iranske nacije protiv izraelsko-američke agresije.

„U dvanaestodnevnom cionističkom ratu protiv Irana, neprijatelj je očekivao da će se iranski narod pobuniti protiv vlastitog sistema, ali je nacija umjesto toga pokazala svoje jedinstvo i odanost principima Revolucije.“

Irački savjetnik je rekao da je jedinstvo regionalnih zemalja ključno za postizanje mira i stabilnosti.

Araji je ponovio čvrstu posvećenost Iraka sprečavanju bilo kakve aktivnosti sa svog tla koja bi mogla ugroziti sigurnost Irana. Također je naglasio posvećenost Iraka sprovođenju sigurnosnih sporazuma sa Iranom.

„Sigurnost Irana je sigurnost Iraka“, rekao je.

„Tokom dvanaestodnevnog rata, nismo dozvolili nikakve neprijateljske pokrete opozicionih grupa i odlučno ćemo ih sprečavati i u budućnosti.“

Araji je najavio formiranje zajedničkog odbora za nadgledanje sprovođenja bilateralnog sigurnosnog sporazuma i sprečavanje bilo kakvih ilegalnih pokreta.