9 miliona Afganistanaca u opasnosti od teške gladi; UN-ov hitan zahtjev za pomoć

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA) - Svjetski program za hranu (WFP), povezan s Ujedinjenim nacijama, objavio je u ponedjeljak, 19. oktobra, u saopštenju da se situacija s glađu i pothranjenošću u Afganistanu naglo pogoršava. Organizacija je upozorila da su ozbiljna smanjenja budžeta spriječila da pomoć u hrani stigne do svih siromašnih ljudi u zemlji.

Svjetski program za hranu (WFP) naglasio je da u trenutnoj situaciji može pokriti samo dio siromašnog stanovništva u Afganistanu i da mu je potrebna hitna i vanredna podrška prije početka zime kako bi se spriječila teška glad među djecom i porodicama.

Smanjenje budžeta i ograničenja u pružanju pomoći

Prema objavljenim izvještajima, WFP se suočava s ozbiljnim poteškoćama u osiguravanju zaliha hrane zbog smanjenja globalnog budžeta za 40 posto, a njegove operacije u Afganistanu su među šest kriznih programa organizacije koji su teško pogođeni.

Organizacija je objavila da je bila prisiljena dati prioritet ranjivijim grupama kao što su domaćinstva na čelu sa ženama, djeca i starije osobe i smanjiti pomoć drugim siromašnim grupama.

9,5 miliona ljudi je u opasnosti od teške nesigurnosti u snabdijevanju hranom

Ured Ujedinjenih nacija za koordinaciju humanitarnih poslova (OCHA) također je objavio da se Afganistan suočava s jednom od najgorih kriza gladi na svijetu. Prema podacima organizacije, oko 9,5 miliona ljudi u Afganistanu suočava se s teškom nesigurnošću u snabdijevanju hranom, a svaka peta osoba ne zna odakle će joj doći sljedeći obrok.

Upozorenje na predstojeću zimu i rizik od gladi

Svjetski program za hranu upozorio je da će se, kako se zima približava, povećavati rizik od gladi i teške pothranjenosti, posebno za djecu. Organizacija je naglasila da je pristup djece dovoljnoj i hranjivoj hrani temeljno ljudsko pravo koje se ne smije žrtvovati zbog nedostatka sredstava.

"Svako smanjenje obroka hrane znači da dijete ide gladno u krevet, majka propušta obrok ili porodica je lišena vitalne podrške za preživljavanje", rekao je izvršni direktor WFP-a Sandy McCain u saopštenju.

Hitni apel za podršku međunarodne zajednice

Svjetski program za hranu apelovao je na međunarodnu zajednicu da spriječi humanitarnu katastrofu u Afganistanu pružanjem hitne finansijske pomoći. Organizacija je naglasila da će se bez neposredne podrške milioni ljudi u Afganistanu suočiti s teškom glađu.