Kao odgovor na kritike o ulozi Egipta u krizi u Gazi; Abdel Fattah al-Sisi: Mi se samo branimo!

Prema novinskoj agenciji Ahl al-Bayt (ABNA), predsjednik Egipta, kao odgovor na međunarodne kritike o ulozi zemlje u krizi u Gazi, naglasio je da je njegova zemlja uz narod Gaze od početka rata i da je glavni cilj Egipta održavanje nacionalne sigurnosti i sprječavanje direktnih sukoba.

U svom govoru povodom 52. godišnjice pobjede u ratu iz oktobra 1973. godine, Abdel Fattah al-Sisi je rekao: „Svi Egipćani su zabrinuti zbog onoga što se dešava u Gazi i od prvog dana smo pokušavali zaustaviti rat i pomoći narodu Gaze.“

Odgovarajući na kritike da Egipat nije odigrao dovoljnu ulogu, upitao je: „Da li očekuju da će Egipat ući u rat? Zemlja sa 110 miliona stanovnika i 10 miliona gostiju? Trebamo li trošiti resurse zemlje na jednu tačku gledišta?“

Egipatski predsjednik otkrio je da je Egipat u proteklim godinama potrošio više od 100 milijardi funti na borbu protiv terorizma i da je pretrpio mnogo žrtava od vojske, policije, pravosuđa i naroda.

Naglašavajući da rat nije samo oružje, dodao je: „Znanje, ekonomija, volja i tolerancija su također alati rata i suočit ćemo se s izazovima tim alatima.“

Al-Sisi je zaključio rekavši: „Odgovoran sam za sigurnost i zdravlje egipatskog naroda, a ne za donošenje odluka koje ugrožavaju zemlju. Mi se samo branimo i ne napadamo nikoga.“