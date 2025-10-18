Razoružavanje vlasnika palestinske zemlje je čisto favoriziranje okupatora/ Buđenje savjesti arapskih režima jedina je garancija zaštite regije

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), nakon sporazuma između Hamasa i cionističkog režima o uspostavljanju primirja u Gazi i provedbi prve faze ovog sporazuma, Steve Whittaker, specijalni izaslanik američkog predsjednika Donalda Trumpa za Bliski istok, ponovio je tvrdnju SAD-a o potpunom razoružanju grupe otpora Hamasa u Gazi; tvrdnju koju su zvaničnici Hamasa odbacili.

Abdul Jabbar Saeed, član političkog ureda Hamasa izvan Palestine, rekao je: Razoružanje palestinskog otpora u Pojasu Gaze u trenutnoj situaciji bez formiranja nezavisne palestinske države i bez vlade koja upravlja Pojasom Gaze, definitivno će dovesti do široko rasprostranjenih nemira u ovom pojasu i stvaranja velikog i opasnog vakuuma. Baš kao što je kontinuirano kršenje primirja od strane cionističkog režima jasan dokaz da ovaj neprijatelj ne priznaje nikakvu posvećenost inicijativama i sporazumima i djeluje po svojoj volji u zločinu genocida.

U tom kontekstu, dr. Rabhi Halloum, bivši palestinski ambasador u Turskoj, UAE, Turskoj, Brazilu i Indoneziji, te bivši član pokreta Fatah i Palestinskog nacionalnog vijeća, odgovorio je na pitanja o sporazumu o prekidu vatre i pitanju razoružanja otpora u intervjuu za novinsku agenciju ABNA:

Kako ocjenjujete sporazum o prekidu vatre između pokreta Hamas i cionističkog režima u smislu njegovih odredbi, obaveza i procesa implementacije? Koje garancije postoje za implementaciju prekida vatre i izraelsku obavezu da više neće bombardovati?

Cionistički režim nema kapacitet da ulazi u dugoročne ratove i pribjegava brzim ratovima. Stoga je postavio svoje ciljeve, definirao dugoročne ambicije, razvio operativne planove i postavio vremenski okvir za to. Režim tvrdi da je postigao neke od svojih ciljeva u nedavnim ograničenim ratovima i iz tog razloga je pristao na (netrajni) prekid vatre.

Samo buđenje savjesti među vladajućim režimima u većini arapskih zemalja, njihova posvećenost "Arapskoj zajedničkoj odbrambenoj povelji" i stvarno učešće nacija u upravljanju njihovim vitalnim, političkim, ekonomskim i humanitarnim poslovima i sudbinama mogu biti jedina garancija za zaštitu sadašnjosti i budućnosti regije u cjelini.

Kako vidite budućnost Zapadne obale u svjetlu nedavnih događaja u Knesetu: odobravanje aneksije i izražavanje zabrinutosti ureda premijera Benjamina Netanyahua u vezi s ovim pitanjem?

Prije dodjele Nobelove nagrade za mir "Mariji Corini Machado" iz Venecuele, Trump je težio da dobije Nobelovu nagradu za mir, ali njegova očekivanja su iznevjerena, posebno jer je prethodno izrazio svoje protivljenje odluci cionističkog režima da pripoji Zapadnu obalu okupiranim teritorijama, režima koji je sam Trump smatrao vrlo malim i imao je želju da proširi svoju teritoriju pripajanjem Zapadne obale. Iz tog razloga, cionistički okupatori su nedavno najavili aneksiju Zapadne obale na osnovu prijedloga izraelskih ministara Itamara Ben-Givera i Bezalela Smotricha. Izrael je odobrio izgradnju naselja u ovom području, što zahtijeva privlačenje 800.000 doseljenika u ovo područje, i nedavno je počeo s njegovom provedbom.

S obzirom na odbijanje palestinskih grupa otpora, kako ocjenjujete pitanje razoružavanja Hamasa i grupa otpora?

Svaki nepristrasni posmatrač trebao je barem pokazati neutralnost u takvom pitanju i predložiti razoružavanje cionističkih okupatora prije nego što predloži razoružavanje vlasnika zemlje koji su se tamo naseljavali kroz historiju, umjesto da otvoreno negira naklonost agresora i prava onih koji su povrijeđeni. Ovdje se moramo prisjetiti međunarodnih konvencija, normi i zakona, a prije svega Člana 7. Povelje Ujedinjenih nacija, koji propisuje pravo vlasnika zemlje da štiti i brani svoju zemlju svim sredstvima, uključujući oružje, od bilo kakve strane agresije ili okupacije.

Kako ocjenjujete put ka formiranju palestinske države s obzirom na postojanje osovine otpora i napore cionističkog režima da predloži ime "Tony Blair" za upravljanje Gazom?

Narod je izvor vlasti i ima pravo birati zvaničnike putem slobodnih i narodnih izbora. Nijedna postojeća vlast koja nije izabrana, bez obzira na bilo kakvo opravdanje ili ovlaštenje, nema legitimitet da vlada nad narodom.

Kako je Izrael bio prisiljen otvoriti prijelaz Rafah?

Ova akcija je bila samo očajnički pokušaj barbarskih i kriminalnih okupatora da razbiju međunarodnu izolaciju i zaustave brutalni i destruktivni rat protiv palestinskog naroda u Gazi i na Zapadnoj obali.