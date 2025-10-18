Anketa Ma'ariva: Samo 13% cionista smatra rat u Gazi "potpunom pobjedom"

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), rezultati nove ankete koju je objavio izraelski list "Ma'ariv" pokazuju da je izraelsko društvo ozbiljno podijeljeno oko dostignuća nedavnog rata u Gazi.

Prema anketi, 46% ispitanika vjeruje da je Izrael postigao samo "djelimičnu pobjedu" u ovom ratu, dok samo 13% smatra da je to "potpuna pobjeda". Nasuprot tome, 35 posto vjeruje da Izrael nije postigao nikakvu pobjedu u ovom ratu.

U tom smislu, Ronen Bergman, novinar lista Yedioth Ahronoth, postavio je kritičko pitanje i rekao: „Šta je Izrael potpisao u Sharm el-Sheikhu? Ljudi bi trebali znati da u ovom sporazumu postoje skriveni ustupci.“

Drugi izraelski novinar, Avi Iskharov, također je izjavio: „Nema pobjede i nema apsolutne pobjede; Hamas ostaje na vlasti u Gazi.“ Ovu situaciju je opisao kao „bolno rješenje“.

Izraelski novinar Ben Kaspit, u svojoj analizi poslijeratne situacije u Gazi, također je rekao: „Hamas kontrolira 85 posto stambenih područja Gaze i hiljade oružanih snaga raspoređene su širom regije, otvoreno se obračunavajući s ljudima optuženim za saradnju s Izraelom.“

Ove izjave i rezultati ankete ukazuju na atmosferu sumnje i nezadovoljstva među izraelskim javnim mnjenjem u vezi s rezultatima nedavnog rata u Gazi.