Araghchi upozorava da nastavak napetosti između Afganistana i Pakistana ugrožava regionalnu stabilnost

U telefonskom razgovoru u subotu s Amirom Khanom Muttaqijem, ministrom vanjskih poslova afganistanske privremene vlade, Araghchi je izrazio zabrinutost zbog nedavnih sukoba između dvije susjedne muslimanske zemlje.

Naglasio je potrebu za suzdržanošću, trenutnim prekidom neprijateljstava i rješavanjem razlika kroz dijalog i pregovore.

„Nastavak tenzija između dvije muslimanske zemlje ne samo da uzrokuje ljudske gubitke, već i ugrožava stabilnost cijele regije“, rekao je Araghchi, ponavljajući spremnost Irana da pomogne u smirivanju tenzija i olakšavanju konstruktivnog dijaloga između Kabula i Islamabada.

Ove izjave uslijedile su nakon što je izbio novi krug sukoba između dvije zemlje, tri dana nakon što su postigle 48-satno primirje. Primirje je pauziralo skoro sedmicu krvoprolića na zajedničkim granicama u kojem su ubijene desetine vojnika i civila s obje strane.

Muttaqi je, sa svoje strane, podnio izvještaj o najnovijim događajima, rekavši da Islamski emirat Afganistana preferira put dijaloga i mira u odnosu na vojnu konfrontaciju.

Dvije strane su također razgovarale o pitanju vodnih prava rijeke Helmand i naglasile važnost poštivanja postojećih sporazuma i unapređenja tehničke saradnje u upravljanju vodnim resursima i sprječavanju rasipanja.

Dogovorili su se o zajedničkim naporima kako bi se osigurala prava Irana na vodu i optimiziralo korištenje vode tokom tekuće sezone.

Na kraju razgovora, obje strane su naglasile važnost jačanja bilateralnih odnosa, održavanja sigurnosti granica, sprječavanja stranog uplitanja i nastavka koordinacije radi unapređenja regionalnog mira i stabilnosti.