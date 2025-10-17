UN: Izraelski napadi na vozila u Libanu mogli bi biti ratni zločin

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA) - Maurice Tidbull-Benz, specijalni izvjestitelj UN-a za vansudska pogubljenja, rekao je danas za AFP da se izraelski napadi na vozila u Libanu nakon proglašenja primirja mogu smatrati ratnim zločinom.

Naglasio je: "U nedostatku bilo kakvih uvjerljivih dokaza da su ovi civilni ciljevi korišteni vojno, ovi napadi su nezakoniti. Ubistva koja su rezultat ovih napada, po mom mišljenju, predstavljaju ratni zločin."

Prema podacima libanskog Ministarstva zdravstva, jedna osoba je ubijena, a sedam drugih je ranjeno u nizu izraelskih zračnih napada na južni i istočni Libanon sinoć.

Uprava za vode Južnog Libana također je objavila da su napadi potpuno uništili strateški rezervoar koji je sadržavao 500.000 litara dizela, goriva koje se koristi za napajanje crpnih stanica i bunara u južnom Libanu.

U napadima su također oštećeni objekti u vlasništvu cementare.