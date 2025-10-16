Prema izvještaju novinske agencije Ahlul-Bayt, a.s, - ABNA - Povodom prve godišnjice šehidske smrti "Yahye Sinwara", bivšeg šefa političkog ureda Hamasa i komandanta bitke "Oluja Al-Aksa", palestinski islamski pokret otpora "Hamas" objavio je da plamen "Oluje Al-Aksa" neće biti ugašen i da će krv poginulih vođa učiniti put otpora čvršćim za buduće generacije.

U saopštenju se navodi: "Prošla je godina dana od šehidske smrti Yahye Sinwara, bivšeg šefa političkog ureda Hamasa, simbola palestinske revolucije i komandanta bitke "Oluja Al-Aksa", a palestinski narod i otpor uspjeli su postići nacionalno dostignuće i sporazum koji je osujetio sve neprijateljske planove."

Hamas je dodao: „Na prvu godišnjicu šehadeta herojskog i mudžahedinskog komandanta, Yahye Sinwara, s ponosom i ponosom obilježavamo njegov plodonosan život i put borbe; živio je na polju džihada od mladosti i, tokom 23 godine zatočeništva, upornošću i istrajnošću, slomio je cionističke tamničare. Nakon puštanja iz zatvora, nastavio je put pripreme, organizacije i planiranja sve dok konačno, u zoru 7. oktobra 2023. godine, nije obilježio dan kada je slomio okupacijski režim, uzdrmao njegovu strukturu i uništio mit o nepobjedivosti njegove vojske, sve dok konačno nije poginuo na istom bojnom polju, boreći se među njegovim borcima.“

U saopštenju se nastavlja: „Naglašavamo da će šehadet komandanta Yahye Sinwara i drugih vođa i ličnosti pokreta koji su prije njega hodali putem džihada i slobode samo povećati našu snagu, istrajnost i odlučnost, te snagu, istrajnost i odlučnost naše nacije i našeg otpora da nastavimo svoj put i budemo vjerni svojoj krvi i žrtvi.“

Palestinski islamski pokret otpora dodao je: „Plamen 'Oluje Al-Aksa' uvijek će ostati gori, gorjet će duhom insistiranja na pravima, principima i nacionalnom jedinstvu, a njena vatra u srcu naše velike nacije nikada se neće ugasiti, iako su žrtve velike, a moć neprijatelja sve veća. Ostajemo posvećeni našem savezu sa šehidskim vođama: zastava nikada neće pasti na zemlju, već će ostati podignuta i vijoriti se, tako da će je sva djeca naše nacije nositi s generacije na generaciju i braniti je, sve dok se ne postigne potpuna sloboda i uspostavljanje nezavisne palestinske države s Jerusalemom kao glavnim gradom.“

Hamas je naglasio: „Na prvu godišnjicu tvog šehadeta, Abu Ibrahime, počivaj u miru; jer si ispunio svoj amanet, borio se na Božjem putu, srušio neprijateljsku zastavu, razbio njegov ponos i potresao temelje njegovog navodnog postojanja. Iako tvoje tijelo nije među nama u Gazi, tvoj duh, koji leti nebom, svjedoči da krv šehida ispisuje vječnu slavu Palestine i nacije. Neprijatelj nije uspio postići svoje agresivne ciljeve u zemlji Gaze i konačno je bio prisiljen prihvatiti primirje, dok je svoje zarobljenike povratio samo na osnovu volje i uslova otpora.

Milost, čast i besmrtnost neka su duši herojskog šehidskog komandanta Yahya Al-Sinwara (Abu Ibrahima) i na svim karavanima šehida, vođama, sinovima našeg naroda i nacije. Molimo Svemogućeg Boga da ih smjesti u najviši džennet, pored poslanika, istinoljubivih, šehida i pravednika; a kakvi su oni dobri ashabi.

Yahya Ibrahim Hassan Al-Sinwar, poznat kao "Abu Ibrahim", ubijen je 16. oktobra 2024. (25. marta 1403.) od strane cionističkih vojnika u gradu Rafah (južno od Pojasa Gaze).