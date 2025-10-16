  1. Home
Jemenske oružane snage potvrdile šehidsku smrt šefa generalštaba u izraelskim napadima

16 oktobar 2025 - 19:02
ABNA24: Jemenske oružane snage su objavile da je njihov načelnik štaba, general-major Mohammad Abd al-Karim al-Ghamari, ubijen u izraelskim zračnim napadima prošlog mjeseca, zajedno s nekoliko pratilaca i njegovim 13-godišnjim sinom Husseinom.

U televizijskoj izjavi u četvrtak, vojska je saopštila da je general al-Ghamari poginuo šehidskom smrću dok je obavljao dužnosti podrške Palestini. U izjavi su on i njegovi drugovi opisani kao nepokolebljivi borci posvećeni svom cilju s dubokim znanjem i iskustvom.

Uprkos gubitku, Jemenske oružane snage su naglasile da su vojne operacije nastavljene nesmanjenom žestinom.

"Baraž raketa i dronova nije posustao, a vojni aparat je i dalje u potpunosti operativan", navodi se u saopštenju.

Dodaje se da su se napadi na "zločinačkog neprijatelja" pojačali, uz upozorenje da je rat u toku i da će se cionistički neprijatelj suočiti s posljedicama za svoje postupke.

Jemenske snage ubrzo su imenovale novog šefa Generalštaba.

