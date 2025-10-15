Izrael je zabrinut za jemenski front nakon prekida vatre u Gazi

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), s primjenom sporazuma o prekidu vatre u Pojasu Gaze, izraelske oči su uprte u jemenski front; front koji se naziva najudaljenijim u geografskom smislu i najopasnijim u strateškom smislu. U većini svojih analiza, hebrejski mediji kažu da se pokret Ansarallah transformirao od prolazne smetnje u stvarnu i egzistencijalnu prijetnju Izraelu; kraj rata u Gazi ne znači nužno i kraj sukoba sa Sanom. Usred talasa političke propagande i poziva na osvetu, ton izraelske analize odražava visok nivo zbunjenosti i zabrinutosti zbog kontinuirane prijetnje iz Jemena i njenog uticaja na pomorsku sigurnost u Crvenom moru.

Hebrejski mediji naglašavaju potrebu za osvetom protiv Jemena i vjeruju da će se Ansarallah vratiti provokacijama od strane Izraela nakon primirja i da će pronaći izgovor za nastavak vojnih operacija. Međutim, osim riječi izraelskog ministra finansija Bezalela Smotricha, koji je prijetio da će uništiti režim Hutija nakon primirja, izraelska vlada još nije objavila zvanični i jedinstveni stav o tome kako se nositi s Jemenom. Smotrich je u intervjuu za Hebrejski kanal 14 rekao: "Huti imaju veliku infrastrukturu pod zemljom; ovo je velika prijetnja koja mora biti uništena."

Komentari su uslijedili nakon što su izraelski mediji odgovorili na objavu Hizama al-Assada, člana političkog vijeća Ansarallaha, na društvenoj mreži X na hebrejskom jeziku. Napisao je kao odgovor na nedavne izraelske napade na južni Liban. Cionistički napad je ciljao područje Musileha prije zore, čini se da se žele vratiti u svoja skloništa. Izraelski mediji su također izvijestili, pozivajući se na jemenske analitičare koji se protive Ansarallahu, da nastavak sukoba više nije samo taktika za pokret, već vitalna potreba, jer ova situacija pomaže da se učvrsti narativ kao borba protiv Amerike i Izraela.

Izraelski analitičari također vjeruju da je Ansarallah posljednjih godina stekao značajan višak snage, kao rezultat fokusiranja svojih ekonomskih, medijskih i plemenskih resursa na vojne aktivnosti protiv Izraela. To je povećalo sposobnost pokreta da izdrži udarce i proširi svoju moć. Analitičari kažu da bi Ansarallah mogao usmjeriti ovu silu u unutrašnja neprijateljstva, a ako bude uspješan, povratiti sposobnost da provocira i prijeti Izraelu.

Izraelske diskusije o budućnosti sukoba s Jemenom donekle se preklapaju sa zabrinutošću zbog sukoba u Crvenom moru. Izraelci naglašavaju sigurnosnu dimenziju, dok je zapadna perspektiva više usmjerena na ekonomske posljedice, jer je zatvaranje mnogih brodskih linija kroz moreuz Bab al-Mandab izazvalo zabrinutost među ekonomskim silama. Uprkos primirju u Gazi, stručnjaci za brodarstvo i aktivisti u industriji ne očekuju da će se komercijalni brodovi uskoro vratiti u Crveno more.

Web stranica Trade Winds izvijestila je, pozivajući se na izvore iz pomorskog tržišta, da osiguravatelji neće smanjivati ​​stope osiguranja za brodove koji prolaze kroz područja visokog rizika Crvenog mora i Adenskog zaljeva dok ne budu sigurni da je primirje između Izraela i Hamasa održivo. Šutnja Ansarallaha o događajima u Crvenom moru također je povećala oprez i zabrinutost brodarskih kompanija. Alan Murphy, osnivač i predsjednik Sea Intelligencea, rekao je u tom smislu: „Situacija je još uvijek u ranoj fazi i nema garancije da će se primirje nastaviti.“

Dodao je: „Ansarallah možda neće smatrati primirje dovoljnim odgovorom na svoje zahtjeve i mogao bi postaviti uvjet uspostavljanja nezavisne palestinske države kako bi se zaustavili napadi, što je složen i težak uvjet za ispuniti.“ Murphy je također rekao da se za povratak brodova mora riješiti geopolitička zagonetka, a to je izvan mogućnosti brodarskih kompanija. Prema njegovim riječima, ove kompanije će vjerovatno tražiti čvrste garancije od Ansarallaha da brodovi neće biti napadnuti, kao i zapadnu sigurnosnu podršku prije povratka.

Iz perspektive brodarske industrije, Murphy je predvidio da će se, ako se rute postepeno ponovo otvore, glavne brodarske koalicije vraćati u Sueski kanal u fazama. Ako dođe do istovremenog i široko rasprostranjenog povratka, zagušenje i poremećaji mogli bi trajati između dva i šest mjeseci, što bi negativno utjecalo na globalne lance snabdijevanja i troškove prijevoza. CNBC je također predvidio da će zagušenje luka trajati nekoliko mjeseci, a kako se pritisak na luke povećava, a operacije usporavaju, brodovi bi mogli ostati nasukani čekajući istovar, a neka krstarenja bi mogla biti otkazana.