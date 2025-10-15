Haos na sjeveru Sirije i zabrinutost Bagdada/Puna spremnost Snaga narodne mobilizacije i iračke vojske

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), s porastom nestabilnosti na sjeveru Sirije pojačala su se upozorenja o rastućim sigurnosnim prijetnjama koje bi se mogle proširiti iz ove regije na Irak.

Dok se zabrinutost zbog obnove redova terorističke grupe ISIL u sjeni haosa povećava, iračke snage sigurnosti i Snage narodne mobilizacije naglasile su svoju punu spremnost da se suoče sa svakom potencijalnom prijetnjom.

Nakon intenziviranja nesigurnosti na sjeveru Sirije, koja je pod kontrolom naoružanih grupa koje podržavaju strane zemlje, irački parlamentarci upozorili su na mogućnost povratka terorističkim aktivnostima.

Irački parlamentarac Waad al-Qiddo izjavio je za novinsku agenciju al-Ma’aluma: „Kontinuirano nestabilna sigurnosna situacija na sjeveru Sirije pružila je pogodno okruženje za reorganizaciju terorističkih grupa.“

Dodao je: „Teroristi pokušavaju iskoristiti sigurnosne praznine na granicama kako bi infiltrirali pojedince i prokrijumčarili oružje, što zahtijeva visokonivo obavještajne podatke i sigurnosnu koordinaciju između Iraka i Sirije.“

Osvrćući se na raznolikost naoružanih grupa unutar Sirije, al-Qiddo je također pozvao iračku vladu da ojača granične utvrde i pažljivo prati sumnjive pokrete u zapadnim pustinjskim područjima zemlje, posebno u pograničnim provincijama.

Nasuprot tome, Hussein Hashem, još jedan irački poslanik, naglasio je da iračke sigurnosne snage, posebno vojska i Narodne mobilizacijske snage, sada imaju veliko iskustvo i sposobnosti u suočavanju s terorističkim prijetnjama.

Rekao je: "Danas je Irak spremniji nego ikad da se suoči s potencijalnim prijetnjama sa zapadnih granica, posebno sa sirijske strane. Ova spremnost je rezultat koordinacije između obavještajnih i terenskih aktivnosti i visoke spremnosti borbenih jedinica."

Hašem je također ukazao na prisustvo znakova ograničene aktivnosti uspavanih ćelija ISIL-a u blizini zajedničkih granica sa Sirijom, rekavši da je ovo pitanje glavni razlog za nedavne vojne pokrete u pokrajinama Anbar i Niniva.

Sa sve većim upozorenjima o mogućnosti oživljavanja terorističkih aktivnosti u sjeni haosa na sjeveru Sirije, pitanje sigurnosti iračko-sirijskih granica ponovo je postalo jedna od glavnih briga sigurnosnih i političkih vlasti Bagdada.