Izrael će nastaviti napad na Gazu nakon što se svi zarobljenici vrate, prijeti minisar rata

U objavi na platformi društvenih mreža X u srijedu, Katz je rekao da će, nakon što se prva faza sporazuma završi oslobađanjem svih zarobljenika, izraelska vojska nastaviti svoje ofanzive kako bi uništila Hamas.

„Veliki izazov za Izrael nakon faze vraćanja zarobljenika bit će uništavanje svih Hamasovih tunela u Gazi, direktno od strane vojske i putem međunarodnog mehanizma koji će biti uspostavljen pod vodstvom i nadzorom Sjedinjenih Američkih Država“, dodao je.

„Ovo je primarni značaj implementacije dogovorenog principa demilitarizacije Gaze i neutralizacije oružja Hamasa.

„Naložio sam izraelskoj vojsci da se pripremi za izvršenje misije“, rekao je Katz.

Ove izjave su uslijedile manje od dan nakon što su se Izrael i Hamas dogovorili o okviru prekida vatre koji su posredovali Katar, Egipat i Sjedinjene Američke Države, s namjerom da se okonča dvogodišnji genocid Izraela u Gazi.

Katzova izjava je jasno stavila do znanja da Izrael primirje ne smatra korakom ka okončanju vojnog napada na Pojas Gaze, već privremenom pauzom prije ponovnog pokretanja vojne ofanzive.

Izrael je u srijedu ubio najmanje devet Palestinaca dok je režimska vojska upozorila stanovnike Gaze da se drže podalje od područja koja još uvijek okupira.

Osim toga, izraelski tenkovi su pucali na Palestince u gradu Bani Suheila i naselja Sheikh Nasser, istočno od Khan Younisa.

Najmanje 67.913 Palestinaca je ubijeno, uglavnom žena i djece, a još 170.134 osobe su povrijeđene u brutalnom izraelskom napadu na Gazu od 7. oktobra 2023. godine, prema podacima ministarstva zdravstva Gaze.