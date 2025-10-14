Šokantni iskazi palestinskih zatvorenika o patnji i mučenju u izraelskim zatvorima

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), usred suza radosnica i tuge, porodice palestinskih zatvorenika puštenih iz izraelskih zatvora dočekale su svoje voljene s toplim zagrljajima i dubokim emocijama. Ovaj doček dogodio se dok su izraelske okupacijske snage, vršeći pritisak, sprječavale proslave i intervjue s medijima.

U ponedjeljak poslijepodne, izraelski režim pustio je prvu grupu zatvorenika, uključujući 96 doživotnih i teških kazni, iz zatvora Ofer u zapadnom Ramallahu i prebacio ih u Kulturnu zgradu Ramallah u Bitiniji. Ovaj potez je napravljen u okviru prve faze sporazuma o prekidu vatre između Hamasa i Izraela.

Palestinski mediji su objavili trenutke kada su se oslobođeni zatvorenici vratili svojim domovima u raznim dijelovima Zapadne obale i Pojasa Gaze. Slike objavljene na društvenim mrežama prikazivale su emotivne scene ponovnih susreta s majkama, suprugama i djecom koje su godinama bile lišene da ih vide.

Otac Ahmeda Qanbe, oslobođenog zatvorenika iz Jenina koji je osuđen na doživotni zatvor i 26 godina zatvora, zahvalio se palestinskom otporu na ovom "velikom postignuću" i oslobađanju svog sina, koji nije imao nade u oslobađanje.

Druga faza oslobađanja uključuje još 154 zatvorenika s teškim kaznama koji će biti prebačeni iz Pojasa Gaze u arapske zemlje. Također, 1.718 stanovnika Gaze je pritvoreno od početka rata 7. oktobra 2023. godine.

Shadi Abu Saidu, jedan od oslobođenih zatvorenika, govorio je o teškim uslovima pritvora i nedostatku dovoljne količine hrane i vode u izraelskim zatvorima. Snimci njegovog susreta s porodicom nakon 20 mjeseci u zatvoru zabilježili su neke dirljive trenutke.

Yasser Abu Turki iz Hebrona, koji je pušten nakon 20 godina zatvora, naglasio je da su posljednji dani rata bili najgori dani u zatvoru. Drugi oslobođeni zatvorenik je rekao: „Kosa mi je posijedjela od intenziteta patnje.“

Neki palestinski zatvorenici priznali su da bi radije umrli u Gazi nego ostali u izraelskim zatvorima. Izvijestili su o ozbiljnom gubitku težine zbog namjernog izgladnjivanja i teških uvjeta.

Prema podacima institucija koje se bave pitanjima zatvorenika, više od 11.000 Palestinaca nalazi se u izraelskim zatvorima i suočava se s katastrofalnim uvjetima, uključujući mučenje, izgladnjivanje i medicinsko zanemarivanje; okolnosti koje su dovele do šehadeta veliki broj njih.

Kao odgovor na svjedočenja oslobođenih zatvorenika, pokret Hamas smatrao je ovo ponašanje „jasnim simbolom modernog sadizma i fašizma“ i naglasio da ovi zločini stavljaju veliku odgovornost na međunarodne institucije i institucije za ljudska prava da odmah zaustave ova kršenja i garantiraju oslobađanje zatvorenika.

Hamas je također objavio da je palestinski otpor tretirao neprijateljske zatvorenike u skladu s islamskim, nacionalnim i ljudskim vrijednostima i sačuvao njihove živote, dok izraelska vojska nastavlja svakodnevno mučiti i ponižavati palestinske zatvorenike. Pokret je oslobađanje zatvorenika opisao kao "nacionalno dostignuće i svijetlu tačku na putu borbe".