Snage odvraćanja, povezane sa snagama sigurnosti u pojasu, u kratkom saopćenju u utorak su objavile da su njihovi pripadnici "zauzeli bastione naoružanih milicija, očistili teroriste iz raznih naselja i proveli operacije usmjerene na pronalaženje elemenata uključenih u pucnjavu i ubijanje raseljenih osoba".

Dodaje se da je nekoliko osoba odgovornih za saradnju s naoružanom milicijom i regrutovanje agenata tokom rata uhapšeno u južnom Pojasu Gaze.

Do ovog događaja dolazi dan nakon što su sigurnosne snage Gaze navodno neutralizirale vodećeg člana bande koju podržava Izrael, povezane s terorističkom grupom Daesh (ISIL), koja je odgovorna za doprinos genocidu u Tel Avivu na obalnom dijelu zemlje.

Quds News Network je u ponedjeljak citirao neimenovani sigurnosni izvor koji je rekao da je ciljana osoba identificirana kao "A.T.". Sigurnosni aparat Otpora blokirane teritorije uspio se uspješno suočiti s njim u onome što je okarakterizirano kao "precizna sigurnosna zasjeda".

A.T. bi regrutovao militante za bandu koju vodi Yasser Abu Shabab, dodao je izvor.

Izraelski režim je ranije ove godine pokrenuo obezbjeđivanje oružja i opreme klanu Abu Shababa, usred genocida u Tel Avivu nad Gazom, koji je započeo u oktobru 2023. godine.

Pomoć je dodatno osnažila grupu da provodi smrtonosno nasilje širom Gaze, posebno u južnom gradu Rafahu.

U junu je izraelski premijer Benjamin Netanyahu priznao da je režim obezbjeđivao oružje i podršku grupi povezanoj s Daešom kako bi se "suprotstavio palestinskom pokretu otpora Hamasu".

Prije nego što je preuzeo vodstvo bande, Abu Shabab je prethodno bio zatvoren u Gazi. Preuzeo je kontrolu nad bandom 2024. godine, što je navelo starješine i vođe značajne porodice Abu Shabab da se odvoje od njegove frakcije.

Tokom svojih gnusnih djela, banda krade osnovnu pomoć i ubija Palestince koji se okupljaju u blizini navodnih lokacija za distribuciju pomoći, koje podržavaju Sjedinjene Američke Države, a kojima upravlja Izrael.

Pored klana Abu Shabab, režim je proširio svoju podršku na razne druge grupe, uključujući onu povezanu s porodicom Daghmash, koja je nedavno ubila Saleha al-Ja'frawija, poznatog palestinskog novinara i ličnost na društvenim mrežama.