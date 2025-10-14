Teheran oštro kritizira Trumpove "sramotne" antiiranske tvrdnje u izraelskom Knesetu

"Ministarstvo vanjskih poslova Islamske Republike Iran oštro osuđuje neosnovane optužbe i neodgovorne, sramotne tvrdnje koje je američki predsjednik iznio u vezi s Iranom, a koje su izrečene u ponedjeljak u Knesetu cionističkog režima u prisustvu genocidnih zločinaca", saopštilo je ministarstvo u utorak.

U obraćanju izraelskom Knesetu u ponedjeljak, Trump, koji je ranije u junu bombardirao iranska nuklearna postrojenja usred 12-dnevnog rata između Izraela i Irana, ponudio je "ruku prijateljstva".

"Spremni smo kada i vi budete, i to će biti najbolja odluka koju je Iran ikada donio, i to će se dogoditi", tvrdio je Trump.

U saopštenju se navodi da SAD - "najveći svjetski proizvođač terorizma" i podržavalac "terorističkog i genocidnog cionističkog režima" - nemaju moralni autoritet da iznose optužbe protiv drugih.

Prema ministarstvu, Trumpova izražena želja za mirom i dijalogom je "u sukobu s neprijateljskim i kriminalnim postupcima Sjedinjenih Država protiv iranskog naroda".

Dana 13. juna, Izrael je pokrenuo neizazvanu agresiju protiv Irana, izazvavši 12-dnevni rat u kojem je u zemlji poginulo najmanje 1.064 ljudi, uključujući vojne komandante, nuklearne naučnike i civile.

Sjedinjene Države su također ušle u rat bombardiranjem tri iranska nuklearna postrojenja, što je teško kršenje međunarodnog prava.

Dana 24. juna, Iran je, kroz svoje uspješne operacije odmazde protiv izraelskog režima i SAD-a, uspio nametnuti prekid terorističkog napada.

„Kako neko može, usred političkih pregovora, napasti stambena područja i miroljubiva nuklearna postrojenja neke zemlje, učiniti mučenikom preko hiljadu nevinih ljudi, uključujući žene i djecu, a zatim tvrditi da traži mir i prijateljstvo?“, pitalo se u saopštenju.

U saopštenju se naglašava da su Iranci ljudi razuma, dijaloga i angažmana, ali da će „djelovati hrabro i odlučno kako bi branili iransku nezavisnost, nacionalno dostojanstvo i vitalne interese“.

U svom govoru, Trump je dalje tvrdio da SAD žele „osigurati da Iran nikada, i mislim nikada, ne stekne nuklearno oružje“.

Iransko ministarstvo upozorilo je da ponavljanje lažnih tvrdnji o iranskom mirnodopskom nuklearnom programu ni na koji način ne može opravdati "zajedničke zločine" SAD-a i Izraela, uključujući napade na sveto tlo Irana i atentat na hrabre iranske sinove.

U saopštenju se dodaje da hvalisanje i priznavanje takvih zločina "samo povećava teret odgovornosti SAD-a za počinjenje ovih zločina i otkriva dubinu neprijateljstva koje američki kreatori politike gaje prema velikom narodu Irana".

Odajući "duboko poštovanje" besmrtnom iranskom heroju, šehidu hadži Kasemu Sulejmaniju - koji je imao neusporedivu ulogu u borbi protiv terorizma ISIL-a koji su stvorile SAD - ministarstvo se zaklelo da Iranci neće ni oprostiti ni zaboraviti "brutalno" američko ubistvo šehida Sulejmanija i njegovih pratilaca.

Ministarstvo je također naglasilo da SAD "moraju biti odgovorne za svoju ulogu u nekažnjivosti cionističkog režima, uključujući sprječavanje bilo kakve efikasne akcije protiv Izraela u Vijeću sigurnosti UN-a, kao i opstrukciju međunarodnih pravosudnih procesa za suđenje izraelskim kriminalcima".

Prema ministarstvu, američke "intervencionističke politike, njihova podrška okupaciji, zločini izraelskog režima i neograničeni transferi oružja u regiju" glavni su izvor nestabilnosti i nesigurnosti širom Zapadne Azije.