Ajetullah Ramezani: Nauka bez vjere je opasna

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), ajetullah Reza Ramezani, generalni sekretar Svjetske skupštine Ahlul Bayt (A.S.), izrazio je zadovoljstvo prisustvovanjem ceremoniji dodjele diploma studentima Međunarodnog univerziteta Ahlul-Bayt (a.s.), koja je održana u ponedjeljak na univerzitetu. Opisao je događaj poželjnim, naglašavajući važnost korisnog znanja, vjere i ulogu univerziteta na putu nove islamske civilizacije.

U svom govoru rekao je da su studenti završili određenu fazu svog obrazovanja i da će se vratiti u svoje zemlje kako bi služili vjeri.

Prema njegovim riječima, obrazovanje u ljudskom sistemu nije ograničeno na određenu fazu, jer je znanje neograničeno i bez obzira koliko se osoba trudi, razumije samo mali dio njega.

"Znanje je dostiglo tačku u kojoj čovječanstvo može graditi brane koje mogu odoljeti poplavama ili graditi zgrade koje mogu izdržati jake zemljotrese. Ova snaga se postiže kroz nauku i može se primijeniti u svim oblastima. Bilo koja vrsta znanja može igrati ulogu u stvaranju zdravog okruženja u društvu i postaviti temelje za novu civilizaciju. Ako je nauka uz vjeru, čovjek će biti na putu ka novoj islamskoj civilizaciji" - kazao je.

Ističući da korisna nauka može biti učinkovita u nekoliko kategorija, rekao je: "Korisna nauka rješava probleme društva. Nauka na univerzitetima i seminarima mora biti pažljiva prema stvarnosti i potrebama društva. Korisna nauka promovira rast pojedinaca i društva i časna je za islamsko društvo. Nauka je ono što čovjeku omogućava da se oslobodi imitacije, da izađe iz konzumerizma i da igra produktivnu ulogu".

Navodeći da muslimanske zemlje ne bi trebale biti samo potrošači nauke, generalni sekretar Svjetske skupštine Ahlul Bayta (a.s) dodao je: "Muslimani bi trebali biti proizvođači nauke. Muslimani su oduvijek bili centar gravitacije nauke i pružali su ono što su imali drugima, ali zapadnjaci ne pružaju svoju nauku muslimanima. Kad god su muslimani naučno rasli, bili su pioniri, a kad god bi izgubili svoje znanje, nazadovali su. Neznanje uzrokuje dekadenciju, a znanje uzrokuje rast u svim aspektima društva. Islamske zemlje trebale bi biti među deset najboljih naučnih zemalja u svijetu. Islamski Iran se popeo sa 57. mjesta na naučnoj ljestvici na početku revolucije na 17. mjesto, a u nekim oblastima je među 5 do 10 najboljih zemalja svijeta. Nauka donosi moć i autoritet društvu. Zato su naši naučnici ubijani, jer su donijeli naučni autoritet Iranu. Nauka donosi čast".

Govoreći o ulozi nauke u nezavisnosti zemalja, rekao je: "Nuklearna, nano, dronovska i druga naučna područja pomažu zemlji da izađe iz zavisnosti, imitacije i naučnog konzumerizma. Korisna nauka je nauka koju obrazuje vjernik i osoba koja voli slobodu. Nauka ne bi trebala biti odvojena od vjere, jer je nauka bez vjere opasna. Veza između nauke i vjere donosi rast društva. To je razlika između religijskog i sekularnog društva; u sekularnom društvu nauka nije krajnji cilj, ali u religijskom društvu nauka služi društvu uz vjeru. Ako postoji nauka, a nema vjere, rezultat će biti tragedije poput zločina u Gazi, ugnjetavanja Indijanaca i ropstva u Africi".

Dodao je: "Ako je nauka odvojena od vjere, ona prijeti državi i društvu. Muslimanske zemlje moraju stvoriti vezu između nauke i vjere i razvijati je. Islamski Iran danas je glasnik ove blagoslovljene veze. Univerziteti moraju obrazovati predane ljude; jer ako oružje nauke padne u ruke neposvećenih pojedinaca, to će biti prijetnja čovječanstvu. Danas, u dominantnim sistemima, slabe zemlje su ponižene i ugrožene i pozvane na predaju. Muslimanske zemlje moraju održati svoje dostojanstvo, a preduvjet za to je obrazovanje vjernika, osoba koje vole slobodu i traže pravdu".

Osvrćući se na stav imama Homeinija, izjavio je: "Imam Homeini je predstavio krajnji cilj Islamske revolucije kao ostvarenje islamske civilizacije i obrazovanje čovjeka na nivou Kur'ana. Čovjek na nivou Kur'ana je ljudsko biće vjere i uvjerenja. U novoj islamskoj civilizaciji postoji kombinacija nauke i morala. Drugi korak revolucije također navodi nauku, moral, duhovnost, pravdu i borbu protiv korupcije kao osnovne principe. Način života treba oblikovati na osnovu čovjeka na nivou Kur'ana; stil koji se sviđa svim narodima".

Generalni sekretar Svjetske skupštine Ahlul Bayta (a.s) zatim se osvrnuo na kulturnu hegemoniju Zapada, rekavši: "Zapadna civilizacija, koja je stoljećima dominirala svijetom, sada je došla do intelektualne ćorsokaka. Danas čak preispituju i definiciju čovjeka. Zapad nastoji osvojiti čovjeka, ne samo prirodu, i podređuje ljude svojim željama. Svjedočimo propadanju liberalno-demokratskog diskursa; diskursa koji više ne zadovoljava potrebe ljudi koji vole slobodu".

Dodao je: "U razgovorima koje smo vodili sa sljedbenicima drugih religija, priznali su da su u islamu pronašli odgovore na mnoga svoja pitanja. Islam može odrediti put čovječanstva s monoteističke perspektive. Naši naučnici moraju biti monoteistički i predstaviti današnjoj generaciji novi svijet otkrivajući istine. Današnja generacija je zgrožena siromaštvom, nepravdom i kriminalom i traži duhovnost".

Naglašavajući potrebu formiranja odgovornog diskursa, ajetullah Ramezani je rekao: Vjera u istinu je odgovorni diskurs koji vodi današnje ljudsko društvo. Univerziteti i seminari moraju pozvati čovječanstvo da se reformira i preispita svoje misli svojim razvojem. Čovječanstvo se mora ispravno shvatiti; u islamu, suverenitet ne znači dominaciju, već služenje. Onaj ko vlada mora se ponašati s ljubavlju i služenjem. Moramo biti žedni služenja, a ne žedni moći, i smatrati bol drugih svojom vlastitom boli".

Na kraju, osvrćući se na globalne nejednakosti, rekao je: "Danas patnja čovječanstva potiče od nepravde i diskriminacije. Zašto svjetsko bogatstvo nije pravedno raspoređeno? Zašto deset posto svjetske populacije posjeduje devedeset posto bogatstva? Zašto bi djeca umirala od pothranjenosti? Ako je nauka rezultat ovoga, onda je ta nauka sramota, a ne vrlina. Nauka bi trebala služiti razvoju, miru i udobnosti čovječanstva. Religija promovira mir i blagostanje, a mir ima smisla samo u monoteističkom sistemu; kada čovjek uspostavi vezu sa Svemogućim".