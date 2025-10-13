Šehid Sayyed Asadullah Masroor; popularni šiitski i sunitski komandant u sjevernom Afganistanu

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (A.S.) - ABNA - Šehid Sayyed Asadullah Masroor bio je jedan od najvažnijih šiitskih vojnih zapovjednika u sjevernom Afganistanu, koji je poginuo u samoubilačkom napadu u području "Qala Jangi" u pokrajini Balkh 1380. godine. Mučeništvom ovog zapovjednika, šiiti u Afganistanu izgubili su jednog od svojih glavnih oslonaca.

Šehid Masroor, rođen u gradu Chaharkent u pokrajini Balkh, pridružio se redovima džihada protiv bivše sovjetske okupacije u mladosti nakon završetka srednje škole 1978. godine i hrabro se borio za nezavisnost i zaštitu teritorijalnog integriteta Afganistana u ime šiita.

Ovaj šiitski vojni zapovjednik u početku je radio kao jedan od džihadskih zapovjednika Stranke islamskog pokreta u gradu Chaharkent u pokrajini Balkh i bio je zadužen za odgovornost narodnih i borbenih grupa u Balku. Svojom vojnom oštroumnošću i sposobnostima, postao je jedan od najvažnijih šiitskih vojnih zapovjednika u sjevernom Afganistanu.

U ovom izvještaju, dopisnik ABNA-e razgovarao je s jednim od njegovih kolega o ličnosti šehida Masroora i njegovim idejama o ujedinjenom i stabilnom Afganistanu. Mohammad Issa, poznat kao "Kaka Jan", koji trenutno živi u Mašhadu, bio je sa šehidom Sayedom Asadullahom Masroorom tokom džihada šiitskih mudžahedina protiv tadašnje komunističke vlade.

Kao šiitski borac kojeg je komunistička vlada Afganistana (dr. Najib) zatvorila 1988. godine, Issa je šest mjeseci bio u samici, zbog čega je izgubio vid.

Prije nego što je govorio o ličnosti i temeljnim ciljevima šehida Masroora, govorio je o svom prisustvu u zatvoru bivše komunističke vlade Afganistana, gdje su on i 40 drugih šiita Afganistana osuđeni na smrt, ali dolaskom Crvenog križa 1989. godine, njegova smrtna kazna je smanjena na 20 godina zatvora.

Mohammad Issa je rekao: Na početku revolucije (ustanka naroda protiv bivše sovjetske okupacije Afganistana), nisam mnogo znao o šehidu Masrooru, ali njegov ugled je rastao u rovovima džihada, kako se borio protiv sovjetskih snaga. Područja pod upravom šehida Masroora bila su veliko područje koje je počinjalo od Darwaza Tangi Shadian i nastavljalo se do Chahar Kenta. Ljudi su govorili da je Sayed Asadullah bio mlad i dobro odgojen dječak. Bio je prijateljski nastrojen prema narodu u svakom pogledu i na taj način je vodio frontove.

Ovaj afganistanski borac je dodao: Baš kada je šehid Masroor postao poznat u borbi protiv okupacije, ističući svoje vojne položaje i neusporedivo vodstvo snaga pod njegovom komandom, upoznao sam ga i šest mjeseci nakon ovog poznanstva, dobio sam odgovornost i nakon toga smo uvijek imali kontakt, sjedili bismo i razgovarali. Šehid Masroor je uvijek savjetovao komandantima da trebamo postupati iskreno s ljudima, biti istiniti i to je ono što je uvijek prenosio snagama.

Nastavio je: Šehid Masroor je bio patriota i uvijek je razmišljao izvan etničke grupe; uvijek je govorio da je Afganistan zajednički dom svih ljudi i da treba uložiti napore da se uspostave odnosi sa svim ljudima i različitim etničkim grupama te da svi ljudi trebaju sudjelovati i koordinirati kako bi zaštitili ovu zemlju.

Prema riječima Mohameda Isse, Mučenik Masroor, koji je i sam bio šiitski vjerski učenjak, nije razmišljao samo o šiitima, već je obraćao pažnju na sve ljude i različite etničke grupe i smatrao ih svojima, te su zbog toga mnogi komandanti iz paštunskih, uzbekistanskih i tadžikistanskih plemena bili pod njegovom komandom.

Mohammad Issa, poznat kao Kakajan, dodao je o međuetničkim naporima šehida Masroora da su, kada je pod njegovim vodstvom stvorena "Sekta 31", mnogi komandanti iz različitih etničkih grupa, uključujući Paštune, Tadžike i Uzbeke, bili uključeni u formiranje ove sekte, te da je to učinilo Masroora popularnim među šiitima i sunitima u sjevernom dijelu Afganistana.

Prenosi se da je tokom prvog perioda talibanske vladavine i pada pokrajine Balkh, šehid Sayyed Asadullah Masroor stao na stranu šiita sjevernog Afganistana i, s pozicije moći i u konsultaciji sa šiitskim starješinama, stupio u pregovore s talibanskim zvaničnicima i sklopio mir, te da je ovom akcijom spriječena daljnja katastrofa u gradu Mazar-e-Sharifu.

Mirovnim sporazumom između Masroora i talibana 1998. godine, šiitska područja, uključujući Chahar Kunt, Shanjir, Qarighaj, Dalan i druga područja Balkha, pošteđena su napada i ubistava prvog kruga talibanske vladavine.