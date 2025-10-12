Pakistan i Afganistan tvrde da su nanijeli velike gubitke u sukobima duž porozne granice

U saopštenju objavljenom u nedjelju, medijsko krilo pakistanske vojske, pozivajući se na obavještajne procjene i procjenu štete, reklo je da je ubijeno više od 200 pakistanskih talibana i drugih boraca, dodajući da je "broj povrijeđenih mnogo veći".

Pakistan je također saopštio da su njegove snage sigurnosti zauzele 19 afganistanskih graničnih prelaza.

„Infrastrukturna šteta na talibanskim položajima, kampovima, sjedištima i mrežama podrške terorista je opsežna, duž cijele granice i kreće se od taktičke do operativne dubine“, dodaje se u saopštenju.

Pakistanska vojska potvrdila je da je najmanje 23 njihovih vojnika ubijeno u noćnim sukobima na granici s Afganistanom. Dodali su da je 29 vojnika povrijeđeno.

Ranije je glasnogovornik talibanske administracije, Zabihullah Mujahid, rekao da je najmanje 58 pakistanskih vojnika ubijeno u „odmazdi“ u subotu navečer.

Dodao je da je devet talibanskih boraca poginulo u sukobima, a između 16 i 18 ljudi je ranjeno.

Pakistanski ministar unutrašnjih poslova nazvao je afganistanske napade „neizazovanom pucnjavom“. Talibanska administracija saopštila je da je Pakistan u četvrtak prekršio afganistanski zračni prostor i bombardovao pijacu unutar svoje granice.

U saopštenju pakistanske vojske također je ponovljena dugogodišnja optužba da talibani dozvoljavaju naoružanim grupama da djeluju s afganistanske teritorije, rekavši da „neće tolerisati izdajničko korištenje afganistanskog tla za terorizam protiv Pakistana“.

Do ovih događaja došlo je nakon dvije snažne eksplozije koje su potresle centar Kabula u kasnim večernjim satima u četvrtak, što je izazvalo široko rasprostranjene spekulacije o ciljanom pakistanskom zračnom napadu na istaknutog militantnog vođu.