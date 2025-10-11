Agenciju ABNA posjetio član Vijeća eksperata

Ajetullah Ahmad Beheshti, predstavnik naroda pokrajine Fars u Vijeću eksperata Vođe, posjetio je jutros, u subotu, 19. oktobra redakciju Međunarodne novinske agencije Irana ABNA kako bi se informirao o aktivnostima novinske agencije.

Nakon ove posjete, ajetullah Beheshti prisustvovao je sastanku s novinarima novinske agencije i održao govor u kojem je objasnio misiju medija u trenutnoj situaciji.

Na početku svog govora, predstavnik naroda pokrajine Fars u Vijeću eksperata vrhovnog Vođe izjavio je, osvrćući se na važnost vijesti: Pitanje vijesti je od velikog značaja i za elitu i za mase. Da ispravne i tačne vijesti dođu do naroda i da ljudi budu informirani o njima, posebno u sadašnjoj eri kada se vijesti objavljuju putem različitih kanala i ljudi su u kontaktu s medijima purem kojih primaju vijesti. Naravno, ljudi se također suočavaju s toksičnom atmosferom, a neprijatelji nastoje otrovati umove ljudi lažnim vijestima kako bi ljudi postali pesimistični u pogledu religije i islamskog sistema.

Ajetullah Beheshtu je nastavio: Svi znamo da smo sada okruženi kontradiktornim vijestima i da je teško odvojiti istinu od laži. U međuvremenu, vijesti se moraju analizirati i ispitivati, i ne treba ljudima davati svaku vijest uz bilo kojeg izvora. U tom pogledu se mora voditi računa i istinite i lažne vijesti moraju se odvojiti jedna od druge. Naravno, ne treba objavljivati ​​svaku istinitu vijest, neke vijesti su tajne o kojima bi trebali znati samo njeni ljudi, a nemaju svi kapacitet da čuju te vijesti. Stoga, vi u novinskoj agenciji ABNA morate analizirati i ispitivati ​​vijesti i imate veliku dužnost da, s jedne strane, odvojite lažne vijesti od istinitih vijesti, a s druge strane, analizirate i ispitate istinite vijesti. Morate ove stvari raditi ispravno, profesionalno i s pobožnošću.

Smatrao je da je potrebno težiti ka zadovoljstvu ljudi i izjavio je: "Svi se moramo truditi da postignemo zadovoljstvo ljudi i svako ima dužnost u tom pogledu. Naravno, dužnost izvršne i sudske vlasti je u tom pogledu teža, a zvaničnici ovih grana moraju imati maksimum u tom pogledu. Ne bi trebalo biti arogancije ni na jednoj poziciji ili položaju. Bio sam u službi Vrhovnog vođe na sastanku i rekao sam mu da sam za njega napisao nekoliko pjesama i zatražio sam njegovu dozvolu da ih pročitam. Nakon što je čuo te pjesme, Vođa Revolucije je rekao: "Premalen sam da bih bio utjelovljenje ovih definicija". Dobro je da osoba bude na tako visokom položaju, ali da bude i skromna."