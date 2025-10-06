Festival komedije u Rijadu u Saudijskoj Arabiji izazvao kritike svojim uvredljivim temama

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), prije nekoliko dana, prvi Festival komedije u Rijadu u glavnom gradu Saudijske Arabije, koji je nazvan najvećim svjetskim festivalom komedije, ugostio je međunarodne poznate ličnosti, uključujući Davea Chappellea, Billa Burra i Jimmyja Carra. Posjetioci festivala rekli su da su programi uključivali eksplicitne seksualne šale, teme o bračnim odnosima i šale o ženskom pokrivanju.

Mnogi gledaoci emisije oštro su kritikovali takav sadržaj, opisujući ga kao haram.

Jedan od gledalaca je rekao da je uvodni nastup komičara Billa Burra bio u potpunosti o intimnim odnosima, nešto što se nikada prije nije radilo u Rijadu.

Drugi su ukazali na šale o ženskom hidžabu i vožnji, opisujući žene u publici koje se smiju ovim smiješnim temama kao odraz generacijskog jaza u saudijskom društvu.

Lokalni kritičari smatraju da festival protivrječi islamskim normama i tradicionalnim saudijskim vrijednostima, opisujući ga kao namjerni pokušaj obnove društva u okviru reformi "Vizija 2030" Mohammeda bin Salmana.

Novinska agencija Five Pillars primijetila je da, iako su se komičari u svojim emisijama bavili kontroverznim i osjetljivim seksualnim temama - kršeći kulturne i islamske crvene linije - nisu se bavili političkim crvenim linijama poput represije, zatvaranja disidenata ili slobode izražavanja u Saudijskoj Arabiji.

Human Rights Watch je optužio događaj za zataškavanje represije i upozorio da novinari, aktivisti i disidenti ostaju u saudijskim zatvorima.

Vrijeme održavanja festivala također je izazvalo javno negodovanje, jer se poklopilo sa sedmom godišnjicom ubistva Jamala Khashoggija, novinara za kojeg su američke službe potvrdile da je ubijen uz dozvolu Bin Salmana.

Komičar Marc Maron, osvrćući se na ubistvo, oštro je kritikovao svoje kolege koji su prihvatili saudijski poziv.

Vrijedi napomenuti da ugovori komičara navodno propisuju da se suzdrže od davanja bilo kakvih komentara o vladarima zemlje.

Neki komičari, poput Jessice Carson, izvinili su se zbog učešća na festivalu i obećali da će svoje plate posvetiti aktivnostima za ljudska prava.

"Nevjerovatno je da komičari brane slobodu govora u svojim zemljama, ali šute o ušutkanim glasovima u saudijskim zatvorima", rekao je jedan lokalni aktivista.