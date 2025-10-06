Formiranje "Vijeća jedinstva" koje je predvodio ajetullah Behešti bila je prekretnica za ši'itske muslimane Afganistana

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), ajetullah Sayyed Ali Behešti, rođen u pokrajini Bamyan u Afganistanu, jedan je od poznatih šiitskih političkih i vjerskih vođa u ovoj zemlji. Umro je prije 29 godina, a ukopan je u svom rodnom gradu, okrugu Waras, Bamyan.

Političke i vjerske aktivnosti ajetullaha Beheštija dobro su poznate među afganistanskim narodom, a njegov utjecaj nije ograničen samo na šiitsku zajednicu, već uživa posebno mjesto i među sunitima. Borba, jedinstvo političkih i vjerskih vođa, formiranje "Vijeća islamskog jedinstva" i upravljanje šiitskom lokalnom vladom, kao i njegova uloga u organiziranju Stranke islamskog jedinstva, bili su među njegovim velikim dostignućima.

Sayed Abdul Qahir Behešti, član porodice ajetullaha Beheštija, rekao je u ekskluzivnom intervjuu za ABNA da se ovaj politički i vjerski vođa borio protiv ugnjetavanja i tiranije komunističkih partija Afganistana u to vrijeme u situaciji u kojoj se svako ugnjetavanje i tiranija smatrala dozvoljenom pod krinkom Vijeća komunističkih partija protiv naroda, posebno šiita, narod je izgubio svoju vjersku i političku slobodu, a religija i uvjerenja muslimanske zajednice Afganistana su vrijeđana.

-Konačno, 1979. godine, ajetullah Behešti, u svojoj poziciji vjerskog učenjaka i šiitskog mudžtehida, koordinirao je i upravljao učenjacima centralnih regija sa društvenim elitama, uključujući kanove, učenjake i studente aktivne u Islamskoj revoluciji, kao svoju vjersku misiju, da se odupre ugnjetavanju Sovjetskog Saveza i tadašnje komunističke vlade Afganistana.

Vijeće islamskog jedinstva

Prema riječima Sayyeda Abdula Qahir Beheštija, formiranje Vijeća islamskog jedinstva započelo je 1979. godine; kada su centralne regije oslobođene od komunističke vlade od strane snaga pod vodstvom Beheštija. Nakon oslobođenja ovih područja, odlučeno je da se svi u centralnim regijama trebaju koordinirati radi uspostavljanja islamske vlade. Nakon konsultacija i napora, ajetullah Behešti je poslao pismo pokrajinama Ghazni, Daikundi i Ghor s grupom učenjaka kako bi došli do zaključka o uspostavljanju džihadističke organizacije i formiranju islamske vlade.

Dalje je dodao da će se u septembru/septembru 1979. svi predstavnici centralnih regija okupiti u centru grada "Wars", koji se naziva centar "Wahdat", te da će nakon sedmice konsultacija i razmjene mišljenja biti finaliziran statut vijeća, a ajetullah Behešti će biti proglašen vođom vijeća kako bi se uspostavilo Islamsko vijeće jedinstva. Kada je imenovan ovaj politički i vjerski vođa Afganistana, bilo je prisutno oko 700 predstavnika iz svih centralnih regija.

Stranka islamskog jedinstva ne bi bila formirana bez ajetullaha Beheštija

Abdul Qahir Behešti je u ovom intervjuu novinaru ABNA-e rekao: Uloga ajetullaha Beheštija u društvenoj koheziji, koji je uspio okupiti različite segmente društva, uključujući učenjake i elite, kako bi formirali organizaciju pod nazivom Islamsko vijeće jedinstva, je bez presedana u historiji centralnih regija Afganistana.

Izjavio je: On je odigrao odlučujuću ulogu u ujedinjavanju i integraciji političkih elita, a prema priznanjima i iskazima političkih ličnosti koje su igrale ulogu u Stranci islamskog jedinstva, ova stranka uopće ne bi bila formirana bez prisustva ajetullaha Beheštija i odigrala je fundamentalnu i efikasnu ulogu u vraćanju dostojanstva naroda, kako bi se spriječile podjele i nesloge i provelo jedinstvo među političkim i društvenim elitama.

Poruka ajetullaha Beheštija današnjoj generaciji afganistanskih šiita

-Jedna od Beheštijevih utjecajnih i historijskih riječi je da moramo biti ujedinjeni u svim okolnostima i po političkim i društvenim pitanjima društva, svi trebaju ostati zajedno i biti tolerantni jedni prema drugima, rekao je.

Abdul Qadir Behešti je u završnom dijelu ovog intervjua rekao: Ovo je bila jasna poruka ajetullaha Beheštija da se jedinstvom i konsenzusom političkih, društvenih elita i šire javnosti, najteži uslovi mogu transformirati u najpoželjnije uslove za društvo. Ako nemamo jedinstvo i umjesto jedinstva, nesloga prožima društvo, individualne slobode i ljudsko dostojanstvo neće biti očuvani.

S druge strane, neki afganistanski šiitski akademici, povodom 29. godišnjice smrti ajetullaha Beheštija, kažu da je formiranje i pojava Vijeća jedinstva pod njegovim vodstvom prekretnica u historiji šiita i Hazara.

Formiranje Vijeća jedinstva bila je prekretnica za afganistanske šiite

Sayyid Javad Sajjadi, univerzitetski profesor, napisao je na svojoj Facebook stranici u tom smislu: Formiranje i pojava Vijeća jedinstva pod vodstvom ajatolaha Beheštija prekretnica je u historiji šiita; prekretnica kakvu historija ove zajednice nije vidjela u toku događaja u Afganistanu, od vremena Ahmada Šaha Abdalija do ere Abdula Rahmana. Narod, koji je kroz historiju uvijek bio ugnjetavan i žrtva genocida, te stalno bio zatočen strukturnim deprivacijama i podvrgnut sistematskoj diskriminaciji, 1978. godine, hrabrim potezom, oslobodio je svoje zemlje od dominacije vlade koju je podržavao Sovjetski Savez, a potom, 1979. godine, neustrašivo je uspostavio lokalnu autonomnu vladu.