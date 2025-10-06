Moskva domaćin četverostranog sastanka Irana, Rusije, Kine i Pakistana o Afganistanu

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), Moskva je ove sedmice domaćin dva važna sastanka o budućnosti Afganistana. Na prvom sastanku, koji će se održati danas, u ponedjeljak, 6. oktobra, visoki predstavnici Irana, Rusije, Kine i Pakistana razgovarat će o najnovijim političkim, sigurnosnim i ekonomskim dešavanjima u Afganistanu.

Prema izvještajima, Mohammad Sadiq Khan, specijalni izaslanik Pakistana za Afganistan, Mohammad Reza Bahrami, generalni direktor za Južnu Aziju u iranskom Ministarstvu vanjskih poslova, Yu Zhaoying, specijalni izaslanik Kine za Afganistan, i visoki zvaničnik ruskog Ministarstva vanjskih poslova su među glavnim učesnicima sastanka.

Glavni fokus razgovora je zajedničko protivljenje četiri zemlje uspostavljanju bilo kakve strane vojne baze na afganistanskom tlu. Ovo pitanje je stavljeno na vrh dnevnog reda sastanka nakon nedavnih izjava američkog predsjednika Donalda Trumpa o mogućnosti povratka američkih snaga u zračnu bazu Bagram.

Osim toga, na dnevnom redu sastanka su i pregled stranih putovanja talibanskih zvaničnika, proces oslobađanja zamrznute afganistanske imovine i potreba za formiranjem inkluzivne vlade.

Širi sastanak pod nazivom "Moskovski format" održat će se u utorak, 7. oktobra, kojem će, pored zemalja regije, prisustvovati i Amir Khan Mottaki, vršilac dužnosti ministra vanjskih poslova talibanske administracije.

Očekuje se da će se sastanak fokusirati na proširenje regionalne saradnje u oblastima sigurnosti, trgovine i suzbijanja prekograničnih prijetnji.