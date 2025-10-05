Jemenske snage pogodile osjetljive izraelske ciljeve u okupiranom gradu Al-Quds balističkim projektilima

Glasnogovornik jemenske vojske, brigadni general Yahya Saree, rekao je u televizijskoj izjavi koju je u nedjelju emitirala televizija Al-Masirah da su jemenske snage pogodile osjetljive ciljeve u okupiranom gradu Al-Quds hipersoničnim balističkim projektilima Palestina-2 s više bojevih glava.

Napomenuo je da bi operacija mogla uspješno postići željene ciljeve.

Navodno je raketni napad izazvao široko rasprostranjenu paniku među ilegalnim doseljenicima, prisiljavajući hiljade njih da potraže utočište u skloništima od bombi.

„Jemenske oružane snage prate status quo u Gazi u svjetlu nedavnih događaja. Ponavljaju da - uz Allahovu pomoć i u koordinaciji s Frontom otpora - budno prate situaciju, posebno onu koja se odnosi na zaustavljanje cionističke agresije i ukidanje opsade Pojasa Gaze“, rekao je Saree.

Glasnogovornik jemenske vojske obećao je da će njegova nacija nastaviti s raketnim napadima na Izrael dok se „rat i blokada Gaze ne završe“.

U svjetlu pogoršanja genocidnog rata u Gazi koji je započeo u oktobru 2023. godine, jemenske snage su izvršile stratešku pomorsku blokadu s ciljem ometanja isporuke vojnih resursa na teritorije pod izraelskom okupacijom, istovremeno pozivajući međunarodnu zajednicu da se pozabavi teškom humanitarnom krizom u Gazi.

Istovremeno su izvele više raketnih i napada dronovima na ključne ciljeve koji se nalaze u regijama pod izraelskom okupacijom, pokazujući svoju podršku Palestincima u Gazi.

Jemenske oružane snage su nedvosmisleno izjavile da će nastaviti svoje operacije dok Izrael ne okonča svoje kopnene i zračne napade u Gazi.

Izrael je ubio više od 67.000 Palestinaca, uglavnom žena i djece, u opkoljenom Pojasu Gaze od oktobra 2023. godine, prema podacima Ministarstva zdravstva Gaze.