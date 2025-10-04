Izrael ubio najmanje još 20 Palestinaca nakon Trumpovog poziva da se "prestane bombardirati Gaza"

U petak je Hamas podnio svoj odgovor na prijedlog od 20 tačaka koji je proslijedio Trump, a grupa se složila da preda upravu nad opkoljenom teritorijom palestinskim tehnokratama i oslobodi sve izraelske zarobljenike.

U odgovoru grupe otpora sa sjedištem u Gazi navodi se da je spremna da "odmah uđe" u mirovne pregovore putem posrednika.

U video obraćanju nakon Hamasove izjave, Trump je rekao da vjeruje da je Hamas spreman za "trajni mir" i pozvao Izrael da "odmah prestane bombardirati Gazu".

Drugi svjetski lideri također su pozdravili Hamasov odgovor i pozvali izraelski režim da zaustavi genocid.

Ipak, izvještaji navode da je od zore širom Gaze ubijeno najmanje dvadeset ljudi, uključujući dvoje djece, u izraelskom napadu dronom na šator u al-Mawasiju, na jugu Gaze.

Baptistička bolnica u gradu Gazi saopštila je u subotu da je izraelski dron ciljao kuću u naselju Tuffah, sjeveroistočno od grada Gaze, ubivši 4 osobe i ranivši druge.

Bolnica Nasser u Khan Younisu u Gazi saopštila je u subotu da je režim ubio 2 djece i ranio još 8 u napadu dronom na šator unutar takozvane humanitarne zone al-Mawasi na jugu Gaze.

„Bila je to vrlo nasilna noć, tokom koje je [izraelska vojska] izvela desetine zračnih napada i artiljerijskog granatiranja grada Gaze i drugih područja u Pojasu, uprkos pozivu predsjednika Trumpa da se zaustavi bombardiranje“, rekao je u subotu glasnogovornik civilne zaštite Mahmoud Basal.

Medijski izvještaji koji citiraju lokalne izvore i stanovnike kažu da su od petka izraelski napadi bili posebno ozbiljni, posebno u gradu Gazi.

Izraelska vojska upozorila je Palestince da se ne vraćaju u grad Gazu, nazivajući ga „opasnom borbenom zonom“.

Novinarka Al Jazeere Hani Mahmoud, izvještavajući iz Deir el-Balaha, centralne Gaze, rekla je da su se, uprkos ranijim uputama izraelskoj vojsci da pređe iz ofanzivnog u defanzivni režim, tri napada na Gazu danas dogodila odmah nakon što je ova izjava data.

„U međuvremenu, ne vidimo nikakav konkretan pomak na terenu u smislu povlačenja iz područja koja je izraelska vojska okupirala u posljednjih nekoliko dana“, dodao je.

Od kada je izraelski režim pokrenuo svoju genocidnu kampanju protiv Gaze 7. oktobra 2023. godine, ubio je više od 66.280 Palestinaca i ranio preko 169.165, većinom žena i djece.

Stručnjaci vjeruju da je pravi broj žrtava znatno veći, jer se hiljade vode kao nestale ili leže zakopane pod ruševinama.

Dvoje djece u Gazi umrlo je od gladi i pothranjenosti u posljednja 24 sata. Ovim smrtnim slučajevima broj žrtava u Gazi zbog gladi koju je izazvana Izraelom porastao je na 459, uključujući 154 djece.