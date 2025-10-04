Svjetski lideri pozdravljaju pozitivan odgovor Hamasa na mirovni prijedlog za Gazu

Reakcije su se uslijedile nakon što je Hamas u petak podnio svoj odgovor na prijedlog od 20 tačaka koji je proslijedio američki predsjednik Donald Trump, a koji tvrdi da će okončati izraelsku agresiju.

Grupa otpora sa sjedištem u Gazi saopštila je da se slaže da "oslobodi sve izraelske zarobljenike, žive i preminule" i da odobrava "predaju uprave Pojasa Gaze palestinskom tijelu nezavisnih (tehnokrata) na osnovu palestinskog nacionalnog konsenzusa i na osnovu arapske i islamske podrške".

Hamas je napomenuo da je odgovor osmislio „na osnovu nacionalne odgovornosti i brige za konstante, prava i vrhovne interese našeg naroda“.

Trump je rekao da Hamasov odgovor pokazuje da je grupa otpora „spremna za trajni mir“ i zahtijevao je da „Izrael mora odmah zaustaviti bombardovanje Gaze“.

Američki predsjednik je kasnije u kratkom videu obećao da će se sa svim stranama postupati pravedno u pregovorima o Gazi, pozdravljajući pristanak pokreta da oslobodi zarobljenike kao „poseban dan“.

Generalni sekretar UN-a Antonio Guterres pozdravio je Hamasovu izjavu, a portparol Stephane Dujarric je rekao da šef UN-a „poziva sve strane da iskoriste priliku da okončaju tragični sukob u Gazi“.

Premijer Ujedinjenog Kraljevstva Keir Starmer rekao je da je Hamasovo „prihvatanje američkog mirovnog plana značajan korak naprijed“.

Rekao je da je Ujedinjeno Kraljevstvo, zajedno sa svojim partnerima, „spremno podržati daljnje pregovore i raditi na održivom miru za Izraelce i Palestince podjednako“.

Starmer je pozvao sve strane „da bez odlaganja provedu sporazum“.

Predsjednik Emmanuel Macron rekao je da će Francuska „igrati svoju punu ulogu u skladu sa svojim naporima u Ujedinjenim nacijama, zajedno sa Sjedinjenim Državama, Izraelcima i Palestincima, te svim svojim međunarodnim partnerima“.

Podvukao je potrebu za trenutnim prekidom vatre i humanitarnim pristupom, dodajući da Pariz pažljivo prati razvoj događaja.

Njemački kancelar Friedrich Merz rekao je da je mir u Gazi „na dohvat ruke“ nakon što se palestinski pokret otpora „u principu složio“ s Trumpovim planom.

Merz je tvrdio da plan predstavlja „najbolju šansu za mir“ u dugogodišnjem ratu i da Njemačka „u potpunosti podržava“ Trumpov „poziv objema stranama“.

Oslobađanje talaca i mir za Gazu su nadohvat ruke. Hamas je također sada u principu pristao na mirovni plan predsjednika Trumpa.

Italijanska premijerka Giorgia Meloni potvrdila je svoju „punu podršku“ predloženom planu prekida vatre u Gazi nakon što je Hamas dao pozitivan odgovor.

„S velikom pažnjom pratim događaje u Gazi i obnavljam svoju punu podršku naporima predsjednika Trumpa da donese mir na Bliski istok“, napisala je na X.

Meloni je rekla da prioritet treba biti osiguranje prekida vatre u Gazi, dodajući: „Italija je i dalje spremna učiniti svoj dio.“

Irski premijer Michael Martin rekao je da bi odgovor Hamasa na mirovni plan za Gazu mogao dovesti do trajnog mira.

„Sada postoji prilika da se stvore okolnosti za trajni mir i pozivam sve strane da je iskoriste“, rekao je Martin u izjavi na X.

Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Katara, Majed al Ansari, rekao je da Doha „pozdravlja Hamasovu objavu o načelnom odobrenju prijedloga predsjednika Trumpa“ i potvrdio koordinaciju s Egiptom i Washingtonom za nastavak posredovanja.

Glasnogovornik je pohvalio spremnost grupe da oslobodi zarobljenike u skladu s planom.

Država Katar pozdravlja objavu Hamasa o svom slaganju s planom predsjednika Trumpa i njegovu spremnost da oslobodi sve taoce kao dio okvira razmjene navedenog u planu.

Egipatsko ministarstvo vanjskih poslova nazvalo je odgovor Hamasa "pozitivnim razvojem događaja" koji odražava "želju svih palestinskih frakcija da poštede krv palestinskog naroda".

Ministarstvo je saopštilo da će Kairo sarađivati ​​sa arapskim državama, SAD-om i evropskim zemljama kako bi se postigao trajni prekid vatre.

Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan opisao je odgovor Hamasa na zahtjev američkog predsjednika kao "konstruktivan i značajan korak ka postizanju trajnog mira", vršeći pritisak na Izrael da okonča genocid u Gazi.

Australijski premijer Anthony Albanese rekao je da Canberra "pozdravlja napredak u planu predsjednika Trumpa za uspostavljanje mira u Gazi", pozivajući Hamas da pristane na plan i oslobodi preostale zarobljenike "bez odlaganja".

Kolumbijski predsjednik Gustavo Petro rekao je da se slaže s Trumpom "ovaj put", jer je zahtijevao "prestanak genocida".

Petro je dodao da ako Trump "pokrene svoju vojsku da zaustavi ugnjetavanje nad Palestinom, tu vojsku će pratiti vojska Kolumbije".

Trumpov plan dolazi usred neobuzdane vojne, obavještajne i političke podrške Washingtona izraelskom genocidu koji je do sada odnio živote više od 66.000 Palestinaca, uglavnom žena i djece, u Pojasu Gaze.

Sjedinjene Američke Države su također uložile veto na nekoliko rezolucija Ujedinjenih nacija usmjerenih na okončanje brutalnog vojnog napada u Gazi.

Prema izvještaju Axiosa, izraelski premijer Benjamin Netanyahu odbacio je ono što je Trump predložio, rekavši svom timu da se drži plana koji su imali prije nego što je američki predsjednik dao svoju izjavu u petak.

Prema izvještaju, Netanyahu je naložio svom timu da Hamasov odgovor treba tretirati kao odbacivanje Trumpovog takozvanog mirovnog plana.