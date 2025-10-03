Globalno negodovanje: Presretanje flotile za Gazu od strane Izraela izazvalo proteste, štrajkove i diplomatska protjerivanja

Izraelska mornarica presrela je 13 brodova iz flotile od 50 brodova - Globalne Sumud flotile - dok su se približavali obali Gaze, hapseći aktiviste i ometajući komunikacije kako bi blokirala prijenos incidenta uživo.

Prema riječima glasnogovornika flotile Saifa Abukesheka, izraelske snage su pritvorile više od 200 učesnika, uključujući grupe iz Španije, Italije, Turske i Malezije.

Uprkos hapšenjima, dodao je, oko 30 plovila ostaje na moru, odlučnih da probiju blokadu Gaze.

Turska je osudila presretanje kao opasan napad na mirne civile u međunarodnim vodama, osuđujući izraelsku politiku koju je opisala kao genocidnu i odgovornu za glad u Gazi.

Zapljena je izazvala svjetske proteste, diplomatske osude i prijetnje udarima protiv okupacijskog entiteta, koji je u proteklih nekoliko mjeseci onemogućio oko dva miliona Palestinaca na ratom razorenoj obalnoj teritoriji da prime osnovnu humanitarnu pomoć.

U Italiji, gdje je već bio organizovan generalni štrajk u znak solidarnosti s flotilom, hiljade ljudi okupilo se u gradovima kako bi podržali Globalnu Sumud flotilu, koja prevozi otprilike 500 ljudi iz 37 zemalja, uključujući parlamentarce, advokate i aktiviste poput Grete Thunberg.

Demonstracije su izbile i u Briselu, Atini, Buenos Airesu i Berlinu, dok je španska vlada pozvala Izrael da zaštiti prava i sigurnost putnika na brodu.

U Rimu su se stotine ljudi, skandirajući "blokirajmo sve", pojavile u blizini glavne željezničke stanice, što je navelo vlasti da ograniče pristup i zatvore neke metro stanice. Propalestinski marševi održani su i u Milanu, Torinu i Genovi. U Napulju i Pizi, demonstranti su nakratko zauzeli perone i blokirali vozove.

U Bolonji su hiljade marširale noseći zastave i transparente. Italijanski mediji procjenjuju da je oko 10.000 ljudi demonstriralo u Rimu, a lokalne televizijske mreže spekulišu o sudbini nekoliko italijanskih zastupnika na flotili.

Dva najveća italijanska sindikata pozvala su na generalni štrajk sljedećeg petka. Sindikat CGIL opisao je izraelsku akciju protiv civilnih brodova s ​​italijanskim državljanima kao "izuzetno ozbiljnu", dok je sindikat USB obećao blokadu luke Genova. Posljednjih sedmica, lučki radnici su spriječili brodove povezane s Izraelom da pristanu ili utovare, ciljajući ono što su opisali kao trgovačke brodove povezane s Izraelom.

Tursko ministarstvo vanjskih poslova oštro je osudilo akciju kao "napad" i "čin terora" koji je ugrozio živote civila. Irski ministar vanjskih poslova okarakterizirao je flotilu kao "mirnu misiju" kako bi istaknuo tešku humanitarnu krizu; irski senator bio je na brodu, a Sinn Féin je optužio Izrael za "otmicu" pritvorenih.

Kolumbijski predsjednik Gustavo Petro protjerao je sve preostale izraelske diplomate zbog onoga što je nazvao novim međunarodnim zločinom izraelskog premijera Benjamina Netanyahua. Također je zatražio oslobađanje dvije Kolumbijke koje su izraelske snage pritvorile, a koje su radile na misiji solidarnosti flotile.

Meksiko je, sa svoje strane, pozvao Izrael da poštuje prava svojih građana u inostranstvu. Brazil je pozvao Izrael da odmah i bezuvjetno ukine sva ograničenja na humanitarnu pomoć koja ulazi u Gazu.

Malezijski premijer osudio je presretanje, napominjući da su plovila prevozila nenaoružane civile i vitalnu pomoć, te se zakleo da će tražiti odgovornost zakonitim sredstvima. Flotili su se pridružili malezijski volonteri, uključujući pjevačicu Zizi Kiranu, koja je objavila video u kojem izvještava o svom pritvoru.