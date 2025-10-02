Iran: Izraelska agresija protiv Globalne flotile Sumud 'terorizam, očigledno kršenje međunarodnog prava'

U izjavi u četvrtak, glasnogovornik Esmaeil Baghaei rekao je da ovaj zločin predstavlja "očigledno kršenje međunarodnog prava i čin terorizma".

Pohvalio je humanitarne napore aktivista flotile i lokalnih grupa koje su došle iz raznih zemalja, rekavši da su "stajali u znak solidarnosti s palestinskim narodom i nastojali probiti okrutnu blokadu".

Više brodova koji pripadaju floti od 50 plovila ranije je presrela izraelska mornarica dok su se približavali obalnom pojasu.

Nepoznat broj aktivista je uhapšen, a komunikacija brodova sa vanjskim svijetom je ometana u nastojanju da se spriječi uživo prenos zločina od strane učesnika.

Agresija se dogodila usred režimskog rata genocida u Gazi od oktobra 2023. do danas, koji koristi opsadu kao sredstvo za pokušaj maksimiziranja patnje i žrtava.

Baghaei je napomenuo da etničko čišćenje i masakr nevinih civila u Gazi istaknu pravnu, moralnu i humanitarnu odgovornost svih vlada da zaustave genocid i pozovu počinitelje na odgovornost.