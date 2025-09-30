Kredibilitet Ujedinjenih nacija je izgubljen od uspostavljanja cionističkog režima / Uvijek smo podržavali Palestinu

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), nedavna sjednica Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, koja je održana nedavno, bila je popraćena posebnim medijskim izvještavanjem zbog stava koji su zauzeli neki lideri i predsjednici zemalja u vezi sa zločinima i genocidom cionističkog režima u Gazi.

Faisal Al-Saqqaf, analitičar bliskoistočnih pitanja i osnivač web stranice na engleskom jeziku "Balad", u intervjuu za ABNA analizirao je detalje govora indonezijskog predsjednika Prabowa Subianta na konferenciji dviju nacija u sjedištu UN-a u New Yorku i druga pitanja.

ABNA: Kakav je stav Indonezije o zločinima cionističkog režima protiv naroda Palestine i Gaze?

Indonezija je oduvijek stajala uz Palestince, čak i prije napada 7. oktobra 2023. Indonezijska vlada je na nekoliko regionalnih i međunarodnih konferencija objavila da osuđuje genocid koji je izvršio Izrael. Također, Prabowo Subianto spomenuo je svoju posvećenost prebacivanju oko 200.000 povrijeđenih Palestinaca iz Gaze u tu zemlju na liječenje.

ABNA: Kakva je vaša analiza isključenja mikrofona indonezijskog predsjednika u UN-u?

Incident tokom predsjednikovog govora na samitu o rješenju dviju država čini se rutinskom procedurom, jer je njegov govor prekoračio vremenski limit od pet minuta. Međutim, ovo pitanje je postalo kontroverzna tema na društvenim mrežama, a neki korisnici tvrde da je razlog bila predsjednikova pretjerana podrška palestinskom cilju.

ABNA: Kako se ocjenjuje pozicija UN-a u rješavanju globalnih problema?

Kredibilitet, autoritet i moć UN-a prema Izraelu praktično su izgubljeni od uspostavljanja cionističkog režima. Zbog nepravednog statusa veta, Vijeće sigurnosti nije bilo u mogućnosti da nametne političke, ekonomske i vojne sankcije protiv Izraela, dok režim očigledno ne poštuje principe UN-a i međunarodnog prava. Veto je zloupotrebljavan u korist nosilaca ovog prava i njihovih saveznika i postao je alat za ugnjetavanje. Stoga, UN ima ovlaštenje i sposobnost da istraži genocid u Gazi, ali veliki izazov je što moramo promijeniti upotrebu veta u pravo glasa.

ABNA: Koje korake bi međunarodna zajednica trebala poduzeti da zaustavi izraelske zločine?

Sama osuda nije dovoljna da se zaustavi ili spriječi izraelski genocid. Svijet mora nametnuti političke, ekonomske, vojne i socio-kulturne sankcije cionističkom režimu.

ABNA: Kako ocjenjujete novi val priznanja palestinske države od strane zapadnih zemalja?

Priznanje Palestine od strane evropskih zemalja samo je oblik saosjećanja s patnjom Palestinaca. Ono što palestinskom narodu treba je pravda kroz nametanje strogih sankcija i kazni protiv Izraela.